Bolu Anaokulu, Türkiye'deki seçkin okullar arasında yerini aldı

Bolu Anaokulu'na uluslararası standartlarda sertifikalar

Bolu Anaokulu, Türkiye genelinde sadece 200 okula verilen prestijli TS EN ISO 9001, TS EN ISO 45001 ve TS EN ISO 14001 belgelerini alarak büyük bir başarıya imza attı. Bu önemli başarıyı duyuran Okul Müdürü Betül Özler Altuntaş, Milli Eğitim Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan denetimde sıfır uygunsuzluk ile bu belgeleri almaya hak kazandıklarını açıkladı.

Sıfır uygunsuzluk ile belgelendirildi

Milli Eğitim Bakanlığı denetçileri Muzaffer Sayım ve Oktay Köse tarafından gerçekleştirilen titiz denetim sonucunda, Bolu Anaokulu'nun uluslararası standartlara tamamen uygun olduğu tespit edildi. Altuntaş, bu süreçte elde ettikleri başarıyı büyük bir gururla paylaştı.

Türkiye'deki seçkin okullar arasında

Altuntaş, Türkiye genelinde bu belgeleri alan sınırlı sayıdaki okullardan biri olduklarını belirterek, "Entegre olarak üç sistemi de uygulayarak Türkiye'de bunu başaran sayılı okullardan biri olduğumuz için gururluyuz," dedi. Bu belgeler, okulun kalite yönetimi, iş sağlığı güvenliği ve çevre yönetimi konularında ne kadar ileri düzeyde olduğunu göstermektedir.

Ekip çalışmasının önemi

Bu büyük başarıda emeği geçen tüm ekip üyelerine ve çalışanlara teşekkür eden Altuntaş, özellikle Bolu ISG Koordinatörü Sema Kara'ya verdikleri destek ve rehberlik için minnettarlığını dile getirdi. Kara'nın rehberliği, okulun uluslararası standartlara uyum sağlamasında büyük rol oynadı.

Öğrencilere ve velilere güven veren bir okul

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi, Bolu Anaokulu'nun öğrencilere ve velilere sunduğu hizmetin kalitesini tescillerken, TS EN ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği belgesi, okulda güvenli bir eğitim ortamının sağlandığını gösterdi. Ayrıca, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi ise okulun çevreye duyarlılığını ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

Geleceğe daha güvenle bakıyoruz

Altuntaş, elde edilen bu başarıların, Bolu Anaokulu'nun geleceğe daha güvenle bakmasını sağladığını ifade etti. Bu sertifikalar, okulun eğitim kalitesini ve yönetim sistemlerini sürekli olarak iyileştirme kararlılığının bir göstergesi olarak görülüyor.

Başarıda emeği geçenlere teşekkür

Son olarak, Altuntaş, bu başarıyı mümkün kılan tüm çalışanlara ve ekip üyelerine bir kez daha teşekkür etti. "Bıkmadan usanmadan emek veren ekip üyelerimize ve tüm çalışanlarımıza sonsuz teşekkürler," diyerek, okulun bu tür başarılara imza atmasında kolektif çalışmanın önemine vurgu yaptı.