Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi afet zararları çalışması

Afet zararları çalışması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Boğaziçi üniversitesi ile birlikte bir araştırma yürütüleceğini açıkladı. Araştırmada afet zararlarına karşılık neler yapılabileceği konusu üzerinde çalışılacak ve vatandaşlar bilgilendirilecek. İki üniversitenin ortaklaşa yapacağı çalışmada Gerede ve Bolu merkezde bulunan deprem istasyonları beraber işletilerek iki üniversite arasında bilgi paylaşımları yapılacak.

Beraber konferans düzenlenecek

Yapılacak olan bilgi paylaşımlarına ek olarak üniversiteler birlikte seminer, panel, konferans gibi etkinlikler düzenleyerek bilgiler vatandaşlar ile paylaşılacak. Etkinlikler yapılmadan önce etkinlik yerinin belirlenmesi için bir toplantı yapılacak ve yer belirlenecek. İki üniversitenin birlikte yürüttüğü çalışmada sadece afet öncesi değil afet sonrası da birlikte değerlendirilecek.

Protokoller imzalandı

Afet öncesi ve afet sonrası deprem istasyonlarında ve yapılan konferans, panel benzeri etkinliklerde elde edilen bilgiler hem halk ile paylaşılacak hem de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Boğaziçi üniversitesi eğitim çalışmalarında elde edilen verileri kullanabilecek. Çalışmanın protokolü metinleri iki üniversitenin rektörleri Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Prof. Dr. Mehmet Naci İnci tarafından imzalandı.

Ülkenin iki önemli üniversitesinin yapacağı bu çalışma ülke genelinde heyecan yaratırken çalışma sonucu merak ve ilgiyle beklenilmeye başlanıldı.