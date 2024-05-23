Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi afet zararları çalışması

Afet zararları çalışması
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Boğaziçi üniversitesi ile birlikte bir araştırma yürütüleceğini açıkladı. Araştırmada afet zararlarına karşılık neler yapılabileceği konusu üzerinde çalışılacak ve vatandaşlar bilgilendirilecek. İki üniversitenin ortaklaşa yapacağı çalışmada Gerede ve Bolu merkezde bulunan deprem istasyonları beraber işletilerek iki üniversite arasında bilgi paylaşımları yapılacak.
Beraber konferans düzenlenecek
Yapılacak olan bilgi paylaşımlarına ek olarak üniversiteler birlikte seminer, panel, konferans gibi etkinlikler düzenleyerek bilgiler vatandaşlar ile paylaşılacak. Etkinlikler yapılmadan önce etkinlik yerinin belirlenmesi için bir toplantı yapılacak ve yer belirlenecek. İki üniversitenin birlikte yürüttüğü çalışmada sadece afet öncesi değil afet sonrası da birlikte değerlendirilecek.
Protokoller imzalandı
Afet öncesi ve afet sonrası deprem istasyonlarında ve yapılan konferans, panel benzeri etkinliklerde elde edilen bilgiler hem halk ile paylaşılacak hem de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Boğaziçi üniversitesi eğitim çalışmalarında elde edilen verileri kullanabilecek. Çalışmanın protokolü metinleri iki üniversitenin rektörleri Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Prof. Dr. Mehmet Naci İnci tarafından imzalandı.
Ülkenin iki önemli üniversitesinin yapacağı bu çalışma ülke genelinde heyecan yaratırken çalışma sonucu merak ve ilgiyle beklenilmeye başlanıldı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.