Bolu halkına sorduk… Süper Lig’de kim şampiyon olur? Cevaplar şoke etti!

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Galatasaray derbisini 1-0 yenerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. Bolu Gündem Yayın Grubu olarak bizler de İzzet Baysal Caddesi'ndeki vatandaşlara 'Süper Lig’de kim şampiyon olur?' sorusunu yönelttik.

“Spor toplumu uyutmak için ilan edilmiş”

"Süper Lig'de kim şampiyon olur?" sorusuna takım tutmayan bir vatandaş, "Spor, bir toplumu uyutmak için Batılılar tarafından ilan edilmiş. Gençlerin zihinlerini meşgul ediyor. Hayatın tümü spor olmamalı. Buradaki spor, saldırganlığa dayalı bir şey. Toplumsal sorunlara karşı duyarlı değiller. Filistin olayında Celtic takımı, Amerika ve Avrupa’da Üniversiteler destek veriyor. Bizim üniversitelerimizde tık yok. O yüzden futbol, toplumsal sorunları unutturmak için uyutulmuş bir beşik bence" dedi.

Trabzonsporlu taraftardan şaşırtan cevap

Röportajda Trabzonsporlu bir vatandaş ise: 'İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Bugün herkes Trabzon'da Galatasaray sempatizanlığı var zannediliyor ama Trabzon'da sadece Trabzonspor sempatizanlığı olur. Trabzonsporlulara sorsanız, Fenerbahçe derler. Fenerbahçe şampiyon olsun da kurtulalım.' dedi.

“Hayatın Fenerbahçe’ye şampiyonluk borcu var”

"Süper Lig'de kim şampiyon olur?" sorusuna bir Fenerbahçeli vatandaş: “Fenerbahçe. Fenerbahçeli olduğum için değil, inanıyorum. Konyaspor-Galatasaray maçını bir şekilde kazanacak. Bu hayatın Fenerbahçe’ye bir şampiyonluk borcu var. Yıllardır bekliyoruz. Olacak. Derbiyi yendik, mutluyuz. Şampiyon olmuş kadar mutlu değiliz. Galatasaray’ı hep yendiğimiz için bize sıradan bir olay gibi geliyor.” dedi.

“Konyaspor sürpriz yapabilir”

Röportajda Beşiktaşlı bir taraftar ise: "Şu an görünen Galatasaray. Top yuvarlak, hiçbir şey belli olmaz. Oynanmamış maç hiçbir zaman kazanılmaz. Fenerbahçe’nin sürpriz yapma ihtimali var. Beşiktaşlı olduğum için Fenerbahçe ve Galatasaray arasında ayırt edemiyorum ama futbol belli olmaz, geçen hafta olduğu gibi. Konyaspor sürpriz yapabilir." dedi.

“Bir hafta daha umutlansınlar”

Galatasaraylı bir kadın vatandaş ise: “Çok fazla ilgilenmiyorum, ama Galatasaray’ın şampiyon olacağını düşünüyorum.” Başka bir Galatasaraylı kadın vatandaş ise: “Fanatik değilim, ama Galatasaray’ın şampiyon olacağını düşünüyorum.” dedi. Galatasaraylı 2 genç vatandaş ise: “Kesinlikle Galatasaray. Konyaspor maçında hata yapmayız. 3 maçtır yenemiyoruz, ama her şeyin bir sonu var. Bir haftada daha umutlansınlar.” dedi.