Burası Afrika değil Bolu’nun Gerede ilçesi!

Bolu'nun Gerede ilçesinde günlerdir süren su kesintisi, ilçede hayatı durma noktasına getirdi. Vatandaşlar, özellikle de öğrenciler, büyük mağduriyet yaşadı. Su kesintisi, 22 Mayıs Çarşamba günü sabah saat 08.30'da başladı ve akşam saatlerine kadar devam etti. Gerede Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, kesintinin ana şebeke hattında meydana gelen sızdırmadan kaynaklandığı ve bu nedenle bakım çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Boru patladı, sorun büyüdü

Bakım çalışmalarının ardından akşam saatlerinde su verilmeye başlandığında ana şebeke borusu patladı. Bu durum, sorunun daha da büyümesine yol açtı. Yenimahalle başta olmak üzere birçok mahalle, ertesi gün de susuz kaldı. Gerede Belediyesi ve ilgili su işleri departmanı, onarım çalışmalarının hızlandırıldığını ve suyun ikindi saatlerinde tekrar sağlanacağını açıkladı.

Öğrenciler büyük mağduriyet yaşadı

Whatsapp ihbar hattına gelen mesajlarda, Geredeliler sürekli elektrik ve su kesintileri yaşandığını belirterek tepkilerini dile getirdi. Özellikle öğrenciler, bu kesintilerden büyük ölçüde etkilendi. Eğitim hayatlarında aksaklıklar yaşanırken, hijyenik ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandılar.

Geredelilere uzman tavsiyesi!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Akdur, su kesintilerinin sağlık üzerindeki potansiyel risklerine dikkat çekti. Prof. Akdur, su kesintisi sonrası şebekede oluşan vakum nedeniyle çevresel kirleticilerin ve hatta kanalizasyon suyunun şebekeye karışabileceğini belirtti. Su tekrar verildiğinde, bu kirleticilerin musluk suyuna karışarak halk sağlığı için ciddi riskler oluşturabileceğini ifade etti. Mikrobik kirliliğin, ishal, Hepatit A, tifo, kolera ve dizanteri gibi hastalıklara yol açabileceğini vurguladı.

Vatandaş tepkili

Gerede'de yaşanan bu su kesintisi, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, yetkililerden acil ve kalıcı çözümler bekliyor. Su kesintilerinin sağlık üzerindeki olası tehlikeleri göz önünde bulundurularak, gerekli önlemlerin bir an önce alınması büyük önem taşıyor.