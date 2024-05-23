Yeşilay Danışmanlık Merkezi atölyelerine katılanlar yeni uğraşlar ediniyor

Yeşilay bünyesinde 2015'ten itibaren Türkiye'nin 81 ili ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 107 noktada hizmet veren YEDAM, tamamı bağımlılık alanında çalışan uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibiyle bağımlı bireylere ve yakınlarına hizmet veriyor.

YEDAM'a gelerek danışmanlık hizmeti alanlar ve aileleri, psikososyal destek hizmetlerinin yanı sıra kişisel yetenek ve özellikleri göz önünde bulundurularak atölye çalışmalarına da katılıyor.

Resim, el sanatları, mutfak, spor, grafik tasarım ve bitki yetiştiriciliği gibi alanlarda açılan atölyelerde boş zamanlarını değerlendiren danışanların sosyal ve yaşamsal becerileri geliştirilerek bağımlılığın tekrarlamasının önlenmesi amaçlanıyor.

YEDAM'dan danışmanlık ve rehabilitasyon hizmeti alanların hazırladığı eserler, zaman zaman açılan sergilerle izlenime sunuluyor.

YEDAM insanlara sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamın kapısını aralamak için çalışıyor

Bolu Yeşilay Şube Başkanı Bayram Erden, AA muhabirine, YEDAM'ın insanlara sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşamın kapısını aralamak için çalıştığını söyledi.

Bağımlılıkla mücadelenin önemine değinen Erden, "YEDAM'ın varlığı da bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Sadece sokaklarda, kurumlarda ve çevrede bir şeyin farkındalığını anlatmak yeterli olmadı. Bunu rehabilite edici, tedavi edici süreçler kurulması ihtiyacı ortaya çıktı." dedi.

Erden, YEDAM'ın tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı gibi alanlarda hizmet verdiğini anlatarak, danışanların psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve iletişim uzmanları tarafından titizlikle takip edildiğini kaydetti.Danışanların atölye çalışmalarına katılarak bağımlılıklarından daha kolay kurtulabildiğini dile getiren Erden, "Evet hep söyleniyor; 'Bu zararlı, bu kötü, kullanılmasın.' Peki yararlı olan nedir, bu vakitleri nasıl dolduralım? Bağımlılıkta en önemli şey; o boşluğu nasıl ve neyle dolduracağımız. Hayatı dolu dolu yaşatmak için elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Danışanlar da aileleri de hizmetten memnun

YEDAM sosyal hizmet uzmanı İlayda Katılmış da merkeze gelen bir kişinin, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla randevularının planlanarak ilerleyen süreçteki ihtiyaçlarının belirlendiğini aktararak, "Sosyal hizmet uzmanı görüşmeleriyle danışanların boş zamanını yapılandırmaya, tekrardan bağımlılık sürecini önlemeye, ruhsal sorunlarını azaltmaya, ilgi ve yeteneklerine yönelik çalışmalar yapılır. Atölyelerimizde bu çalışmaları yapmaktayız." ifadelerini kullandı.

Katılmış, farklı bağımlılık türlerine yönelik hizmet verdiklerini belirterek, hem danışanların hem de ailelerinin hizmetlerden memnun olduğunu söyledi.