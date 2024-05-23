23 May 2024 - 13:32- Güncel G:

Taylandlı turist Türkiye’yi motosikletiyle şehir şehir geziyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Tayland’dan 9 bin 677 kilometre yol aşarak Türkiye’ye gelen ve motosikletiyle şehir şehir gezen 66 yaşındaki Kajzar Chrestophe, Bolu’nun Mudurnu ilçesine ulaştı. Türkiye’de yaklaşık 25 bin kilometre yaptığını ifade eden Chrestophe, “Türkiye’ye yıllar önce geldim. İnsanlar çok mutluydu. Şimdi herkes üzgün görünüyor” dedi.

Taylandlı turist Türkiye’yi motosikletiyle şehir şehir geziyor mask
Taylandlı turist Türkiye’yi motosikletiyle şehir şehir geziyor
Taylandlı turist Türkiye’yi motosikletiyle şehir şehir geziyor
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Tayland’da Makine Mühendisliği yapan 66 yaşındaki Kajzar Chrestophe, 10 yıl aradan sonra motosikletiyle 9 bin 677 kilometre aşarak Türkiye’ye geldi. Türkiye’de yıllar önce aldığı motosikletiyle şehir şehir gezen Kajzar Chrestophe, Türkiye'de 25 bin kilometre yaptı. Gittiği il ve ilçelerde kamp kurarak Türkiye’nin gezilecek yerlerini gezen Chrestophe, Türkiye’nin çok gezilecek yeri olduğunu belirtti. Eşini Tayland’da bırakarak motosikletiyle birlikte Türkiye’nin gezilmedik yerini bırakmayan Chrestophe, Bolu’nun Mudurnu ilçesine ulaştı. Burada mola veren Chrestophe tercüman aracılığıyla Türkiye hakkındaki yorumlarını paylaştı. Türkiye’de eskiden insanların mutlu olduğuna değinen Kajzar Chrestophe, şimdi ise insanların daha üzgün bir halde olduğunu ifade etti. Son kez Türkiye turu yapacağını dile getiren 66 yaşındaki Chrestophe, yaşlandığını söyledi.
Taylandlı turist Türkiye’yi motosikletiyle şehir şehir geziyor

Makine Mühendisliği yaptığını söyleyen Chrestophe, “Şuana kadar 25 bin kilometre yaptım. Türkiye’ye yıllar önce geldim. İnsanlar çok mutluydu. Şimdi herkes üzgün görünüyor. Türkiye’de çok değişiklik olmuş. Binalar çoğalmış. Türkiye çok güzel. Görülecek çok değeri var. Yaşanacak bir yer. Motosikletimi uzun zaman önce 15 bin avroya aldım. Şehir şehir gezdim. Artık 66 yaşındayım bu benim son seyahatim, yaşlandım. Eşim Tayland’da benimle gelmek istemiyor. Gittiğim yerlerde kamp kuruyorum eşim rahat edemiyor” dedi.

Taylandlı turist Türkiye’yi motosikletiyle şehir şehir geziyor

# VAR, Türkiye

23 May 2024 - 13:32 Bolu/ Mudurnu- Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

RW DEN BAHÇELİEVLERDE SATILIK DAİRE

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE GÜNEY BATI CEPHELİ DÜKKAN ÜZERİ 120 M2 KULLANIM ALANLI ÇİFT KAPALI BALKONLU ORTAK KAPALI GARAJLI DEPOLU DAİREMİZ SATI...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK KÖŞE PARSEL

YUKARISOKU MAHALLESİNDE ARÇELİK YOLUNA YAKIN KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI 919 M2 İKİZ,AYRI VİLLA VE MÜSTAKİL EV YAPIMINA UYGUN OLAN ARSAMIZ SATILIKT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN MERKEZDE SATILIK KÖŞEBAŞI ARSA

ÇIKINLAR MAHALLESİNDE 536 M2 GÜNEYDOĞU CEPHELİ KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI E5 YAKINI ARSAMIZ SATILIKTIR DETAYLAR İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ... İŞLETM...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN DAĞKENTTE SATILIK

DAĞKENT MAHALLESİNDE 9+2 B-TİPİ 331 M2 ARSASI OLAN ÖN VE ARKA BAHÇESİ MEVCUT OLAN İÇ DİZAYNI YAPILI SPOD,LED AYDINLATMALI ÇİFT MUTFAKLI ÇİFT B...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN ARA KAT SATILIK DAİRE

SAĞLIK MAHALLESİNDE ARA KAT 2+1 KUZEY DOĞU YOL CEPHELİ KALİTELİ VE KULLANIŞLI DAİREMİZ SATILIKTIR PAZARLIK PAYI VARDIR DETAYLAR İÇİN ARAYINIZ.....

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Rw&#039;den kültürde bulvar ve park cepheli arakat 3+1

realty world emlak dünyasının güvenilir markası kültür mahallesinde 3+1 110m2 batıdan park cepheli kuzeyden bulvar cepheli cepheleri kampanma...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN BAHÇELİEVLERDE CADDE ÜSTÜNDE DÜKKAN

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE MUZAFFER IŞIN CADDESİ ÜZERİNDE 120M2 DOĞU CEPHELİ YAYA SÜRĶÜLASYONU YOĞUNDUR

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLDTEN BEŞKAVAKLARDA GENİŞ GÜNEY DOĞU 3+1

BEŞKAVAKLAR MAHALLESİNDE 3+1 145M2 BRÜT 130M2 NET GÜNEY DOĞU CEPHELERİ AÇIK 3 KATLI BİNANIN 3. KATI KULLANIŞLI GENİŞ MERKEZİ SAĞLIK OCA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN KÜLTÜRDE GÜNEY BATI CEPHE SİTE İÇİNDE 3+1

KÜLTÜR MAHALLESİNDE GÜNEY BATI DOĞU CEPHELİ 130M2 BRÜT 120M2 NET 3+1 ORTAK GARAJ VE SİTE İÇİ AÇIK PARK BATIDAN KANAL YOLU CEPHELİ MERKE...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Bahçelievler&#039;de 60 m2 Dükkan/Ofis, Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Bahçelievler Mahallesi&#039;nde 50. Yıl ortaokuluna komşu Dükka...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL