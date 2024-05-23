Taylandlı turist Türkiye’yi motosikletiyle şehir şehir geziyor

Tayland’da Makine Mühendisliği yapan 66 yaşındaki Kajzar Chrestophe, 10 yıl aradan sonra motosikletiyle 9 bin 677 kilometre aşarak Türkiye’ye geldi. Türkiye’de yıllar önce aldığı motosikletiyle şehir şehir gezen Kajzar Chrestophe, Türkiye'de 25 bin kilometre yaptı. Gittiği il ve ilçelerde kamp kurarak Türkiye’nin gezilecek yerlerini gezen Chrestophe, Türkiye’nin çok gezilecek yeri olduğunu belirtti. Eşini Tayland’da bırakarak motosikletiyle birlikte Türkiye’nin gezilmedik yerini bırakmayan Chrestophe, Bolu’nun Mudurnu ilçesine ulaştı. Burada mola veren Chrestophe tercüman aracılığıyla Türkiye hakkındaki yorumlarını paylaştı. Türkiye’de eskiden insanların mutlu olduğuna değinen Kajzar Chrestophe, şimdi ise insanların daha üzgün bir halde olduğunu ifade etti. Son kez Türkiye turu yapacağını dile getiren 66 yaşındaki Chrestophe, yaşlandığını söyledi.
Makine Mühendisliği yaptığını söyleyen Chrestophe, “Şuana kadar 25 bin kilometre yaptım. Türkiye’ye yıllar önce geldim. İnsanlar çok mutluydu. Şimdi herkes üzgün görünüyor. Türkiye’de çok değişiklik olmuş. Binalar çoğalmış. Türkiye çok güzel. Görülecek çok değeri var. Yaşanacak bir yer. Motosikletimi uzun zaman önce 15 bin avroya aldım. Şehir şehir gezdim. Artık 66 yaşındayım bu benim son seyahatim, yaşlandım. Eşim Tayland’da benimle gelmek istemiyor. Gittiğim yerlerde kamp kuruyorum eşim rahat edemiyor” dedi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.