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Bolu’da CHP’den iktidara sert tepki! "Emeklilerin sesini duyun!"

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Bolu CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin 81 ilde eş zamanlı düzenlediği basın açıklamasında Belediye meydanında teşkilat üyeleriyle emeklilerin düşük maaşları ve artan yaşam maliyetleri konusundaki sorunlarına dikkat çekti. Karagöz, milyonlarca emeklinin insanca yaşama hakkını savunmak için alanlarda olduklarını belirtti.

Bolu’da CHP’den iktidara sert tepki! "Emeklilerin sesini duyun!" mask
Bolu’da CHP’den iktidara sert tepki! "Emeklilerin sesini duyun!"
Bolu’da CHP’den iktidara sert tepki! "Emeklilerin sesini duyun!"
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Emeklilerin Geçim Mücadelesi

Bolu’da CHP’den iktidara sert tepki!

Türkiye'de derinleşen ekonomik krizin faturasının emekli, emekçi, işçi, memur, esnaf ve öğrenciye ödetilmek istendiğini ifade eden Karagöz, AKP'nin kriz üreten siyasetini eleştirerek, "Enflasyon yükselirken eriyen maaşları görmezden gelen, milyonlarca kişiyi sefalet koşullarına mahkûm eden iktidara dur demek için meydanlardayız," dedi.

Hakkını Arayan Hülya Teyze ve Emeklilerin İsyanıBolu’da CHP’den iktidara sert tepki!

Karagöz, konuşmasında 5 bin liralık dul-yetim aylığı ile geçinmeye çalışan Hülya Teyze'nin yaşadığı zorlukları anlatarak, "Ev kirası 10 bin liraya çıkan Hülya Teyze'nin hakkını aramak için buradayız," diye ekledi. Emeklilerin "Açım, aç" diyerek isyan ettiğini dile getiren Karagöz, "Sefalete mahkûm edilen emeklilerimizin adalet ve insanca yaşam taleplerini dile getirmek için buradayız," ifadesini kullandı.

İntihar Eden Emekli Hasan Amca İçin Adalet

Konuşmasında intihar eden emekli Hasan Amca'nın hikâyesine de değinen Karagöz, "Arkasında borç listesi bırakarak intihar eden emekli Hasan Amca için buradayız," dedi. İktidarın en düşük emekli maaşını 10 bin TL'ye çıkardığını büyük bir nimet gibi sunduğunu belirten Karagöz, bu rakamın ilk 4 ayda eridiğini ve Mayıs ayı enflasyonu ile daha da eriyeceğini vurguladı.

Enflasyon Karşısında Erimeye Devam Eden Maaşlar

En düşük emekli maaşının yetersizliğini dile getiren Karagöz, "Aylıkları günden güne buharlaşan emekliler bırakın 100 gram et almayı, pazar manav tezgâhlarına bile bütçe yetiştiremez hale geldiler," dedi. 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan eden iktidarın, emeklilere hak ettikleri yaşam standartlarını sağlamadığını söyledi.

Emeklilerin Uluslararası DurumuBolu’da CHP’den iktidara sert tepki!

Karagöz, Türkiye'deki emekli maaşlarının diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşük kaldığını belirterek, "İsviçre ve Hollanda’da ortalama emekli maaşı 2 bin avronun üzerinde! Almanya’da ise 1.552 avro olan emekli aylığı ülkemizde sadece 237 avro," dedi. Alman emeklinin ülkemizde tatil yaparken Türk emeklisinin aynı otelde bulaşık yıkamak zorunda kaldığını ifade etti.

Milyonlarca Emeklinin Yoksullukla Mücadelesi

"Çalışma Bakanı, Kredi Yurtlar Kurumu’nun ranzalı 8 kişilik odalarını emeklilere tatil fırsatı olarak sunduğunda, milyonlarca emeklinin kalbini kırmaktan çekinmiyor," diyen Karagöz, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ve sosyal ölüme terk edildiklerini vurguladı.

Ankara’da Büyük BuluşmaBolu’da CHP’den iktidara sert tepki!

Karagöz, binlerce emeklinin haklarını savunmak için hafta sonu Ankara'da toplanacağını duyurarak, "En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz," dedi. Tüm emeklileri ve emekçi vatandaşları 26 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te Ankara'da Tandoğan Meydanı'na davet etti.

Adil ve Onurlu Yaşam Mücadelesi

Karagöz, emeklilerin onurlu bir yaşam sürmeleri için verdikleri mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Emekli maaşları arasındaki farklılıkları giderecek intibak yasasının hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Onurlu yaşam, hakça bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarının emeklisi olacak tüm emekçileri mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz," diyerek konuşmasını bitirdi.

# Türkiye, durumu, Türk, Yaşam

23 May 2024 - 22:00 - Güncel

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