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Büyük skandal! Asaleti onanmamış polis memuru kadınlar tuvaletinde fotoğraf çekerken yakalandı!

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Düzce Valiliği, İl Özel İdaresi binasında bir kadının tuvalette fotoğrafını çektiği iddia edilen asaleti onanmamış polis memuru A.A. hakkında önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, söz konusu polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı ve hakkında idari tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Büyük skandal! Asaleti onanmamış polis memuru kadınlar tuvaletinde fotoğraf çekerken yakalandı! mask
Büyük skandal! Asaleti onanmamış polis memuru kadınlar tuvaletinde fotoğraf çekerken yakalandı!
Büyük skandal! Asaleti onanmamış polis memuru kadınlar tuvaletinde fotoğraf çekerken yakalandı!
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Olayın DetaylarıBüyük skandal! Asaleti onanmamış polis memuru kadınlar tuvaletinde fotoğraf çekerken yakalandı!

13 Mayıs'ta Düzce'nin Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan İl Özel İdaresi binasında yaşanan olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Saat 15.50 sıralarında, binanın üçüncü katındaki kadınlar tuvaletinde bir şahsın cep telefonu ile kadınların görüntülerini almaya çalıştığı ihbarı üzerine polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

Mağdur Kadının Çığlığı Olayı Ortaya Çıkardı

Büyük skandal! Asaleti onanmamış polis memuru kadınlar tuvaletinde fotoğraf çekerken yakalandı!

Olay sırasında, mağdur kadının durumu fark edip bağırması üzerine şüpheli şahıs kaçmaya çalıştı. Ancak, binada görevli özel güvenlik personeli ve güvenlik kameraları sayesinde şüphelinin kimliği kısa sürede tespit edildi. Şüpheli şahsın, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli A.A. olduğu anlaşıldı.

Polis Memuru Görevden Uzaklaştırıldı

Büyük skandal! Asaleti onanmamış polis memuru kadınlar tuvaletinde fotoğraf çekerken yakalandı!

Olayın hemen ardından, şüpheli asaleti onanmamış polis memuru A.A. görev yaptığı birimde yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatı ile özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan adli işlem başlatıldı. Aynı zamanda, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla A.A. görevinden uzaklaştırıldı ve hakkında idari tahkikat başlatıldı.

Valilikten Hassasiyet VurgusuBüyük skandal! Asaleti onanmamış polis memuru kadınlar tuvaletinde fotoğraf çekerken yakalandı!

Düzce Valiliği, yaptığı açıklamada soruşturma sürecinin hassasiyetle takip edildiğini vurguladı. Açıklamada, “Bazı haber sitelerinde yer alan 'Kadınlar tuvaletindeki kapının altından fotoğraf çeken polis açığa alındı' haberleriyle ilgili olarak yapılan incelemede, ilimiz Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan kamu binasının üçüncü katındaki kadınlar tuvaletinde bir şahsın cep telefonu ile gizlice kadınların görüntüsünü almaya çalıştığı, mağdur kadının bağırması üzerine kaçtığı yönündeki ihbara istinaden polis ekipleri hızlı şekilde olay yerine intikal etti. Binada görevli özel güvenlik personeli ile yapılan görüşme ve kamera incelemesinde olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli A.A. (asaleti tasdik olmamış polis memuru) olduğunun anlaşıldığı ve aynı gün görevli olduğu birimde yakalandığı tespit edilmiştir. Ardından şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının talimatı ile özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan adli işlem başlatıldığı ve adı geçen polis memurunun soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılarak idari tahkikat başlatıldığı anlaşılmıştır. Soruşturma süreci hassasiyetle takip edilmektedir” denildi.

Halkın TepkisiBüyük skandal! Asaleti onanmamış polis memuru kadınlar tuvaletinde fotoğraf çekerken yakalandı!

Olayın basına yansımasıyla birlikte, sosyal medyada ve halk arasında büyük bir tepki oluştu. Özellikle kadınlar, bu tür olayların daha sıkı denetlenmesi gerektiğini ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Bu tür vakaların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği konusunda toplumda güçlü bir beklenti oluştu.

Soruşturmanın Seyri

Adli ve idari soruşturma süreçleri devam ederken, Düzce Valiliği'nin olayı yakından takip ettiği ve gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceği ifade edildi. Asaleti onanmamış polis memuru A.A.'nın suçu sabit görülürse, hem mesleki hem de hukuki olarak ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtiliyor.

# olay, durumu, polis

24 May 2024 - 07:00 - Güncel

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