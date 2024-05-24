Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Bolu’ya yaklaşık 1 milyon 300 bin TL’lik SED ödemesi yapıldı

Mayıs ayında SED ödemelerinde 878 Milyon TL destek sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla Mayıs ayında toplamda 878 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Çocukların sosyal ve ekonomik desteklenmesi

Bakan Göktaş, çocukların ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklenmesini hedeflediklerini ifade ederek, bu kapsamda yapılan SED ödemelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri

Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Çocukların aile ortamında büyümelerinin toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rol oynadığına inandıklarını dile getiren Bakan Göktaş, SED ödemelerinin bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bolu'ya 1 Milyon 227 Bin 360 TL ödeme

Mayıs ayında yapılan SED ödemeleri kapsamında Bolu'ya toplamda 1 milyon 227 bin 360 TL ödeme yapıldı. Bu ödemeler, Bolu'daki çocukların eğitim ve sosyal giderlerinin karşılanması için önemli bir kaynak oluşturuyor. Bakan Göktaş, bu tür desteklerin çocukların eğitimlerine ve sosyal gelişimlerine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Çocukların eğitim giderlerine katkı

SED ödemeleri, çocukların eğitim giderlerinin karşılanmasında büyük bir destek sağlıyor. Bu destekler, ailelerin üzerindeki mali yükü hafifletirken çocukların daha iyi eğitim almalarına imkan tanıyor. Bakan Göktaş, çocukların eğitimine yapılan yatırımların gelecekte ülkenin gelişimine de katkı sağlayacağını belirtti.

Milli değerlere sahip bireyler yetiştirmek

Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti. Bu doğrultuda yapılan SED ödemeleri, çocukların sosyal çevrelerinde kendilerini daha güvende hissetmelerine ve eğitimlerine odaklanmalarına yardımcı oluyor. Bakanlık olarak çocukların her türlü ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini belirtti.

SED ödemelerinin önemi

SED ödemeleri, çocukların sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesinde kritik bir rol oynuyor. Bakan Göktaş, bu ödemelerin çocukların geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. Ailelerin çocuklarını daha iyi koşullarda yetiştirebilmeleri için SED ödemelerinin devam edeceğini belirtti.

Bakan Göktaş, SED ödemelerinin çocukların geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu ve bu tür desteklerin devam edeceğini ifade etti. Çocukların aile ortamında sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak için yapılan bu ödemelerin, ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.