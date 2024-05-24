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Güney Köyü Köprüsü ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor

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Bolu Valisi Erkan Kılıç, geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketinin ardından zarar gören ve İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan Güney köyü köprüsü ve yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Kılıç, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Güney Köyü Köprüsü ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor mask
Güney Köyü Köprüsü ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor
Güney Köyü Köprüsü ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor
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Bolu Valisi Erkan Kılıç, geçen yılki sel felaketinde zarar gören Güney köyü köprüsü ve yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Kılıç, projelerin hızla tamamlanması için yetkililerden bilgi aldı ve talimatlar verdi.

Güney Köyü Köprüsü ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor

Sel felaketinin ardından Güney Köyü'nde yeniden yapılanmaGüney Köyü Köprüsü ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor

Geçtiğimiz yıl Bolu ilinde meydana gelen sel felaketi, birçok köyde önemli hasara yol açmıştı. Gökçesu beldesi Hayranlar, Kayabaşı, Turna, Elemen ve Şahbazlar köylerine ulaşımı sağlayan Güney köyü köprüsü de bu felaketten nasibini almış ve yıkılmıştı. Vali Erkan Kılıç, bölgede yapılan çalışmaların hızla tamamlanması için gereken tüm adımların atıldığını belirtti.

Yol genişletme çalışmaları tüm hızıyla sürüyorGüney Köyü Köprüsü ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor

Güney köyünde devam eden yol genişletme çalışmaları, köyler arası ulaşımın daha güvenli ve hızlı hale getirilmesi amacıyla yapılıyor. Vali Kılıç, yerinde incelediği çalışmalarda yetkililerden bilgi alarak sürecin hızlandırılması için talimatlar verdi. Yol genişletme çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Yeni köprünün özellikleri ve inşaat süreci

Yeni yapılacak olan köprü, sel felaketlerine karşı daha dayanıklı ve uzun ömürlü olacak şekilde tasarlandı. Köprü inşaatında kullanılan malzemelerin kalitesi ve mühendislik çözümleri, gelecekte benzer felaketlerde minimum zarar görmesini sağlayacak. Vali Kılıç, köprünün inşaat sürecini yakından takip ederek, projenin zamanında ve planlandığı şekilde tamamlanması için kontrolde bulundu.

Güvenli ve kesintisiz ulaşım için çalışmalar devam ediyorGüney Köyü Köprüsü ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor

Bolu Valisi Erkan Kılıç, köyler arası ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlanması için yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen projelerde, hem köprü yapımı hem de yol genişletme çalışmaları titizlikle devam ediyor. Vali Kılıç, bu çalışmaların Bolu'nun genel ulaşım altyapısına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Köylülerin yaşam kalitesi artacak

Yapılan bu çalışmalar, sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda köylülerin yaşam kalitesini de artıracak. Genişleyen yollar ve yeni köprü, köyler arasında daha rahat ve hızlı ulaşım imkanı sunarak, ekonomik ve sosyal hayatı canlandıracak. Vali Kılıç, köylülerle de görüşerek, yapılan çalışmalar hakkında onların görüş ve önerilerini dinledi.

Projeler hızla tamamlanacak

Bolu Valisi Erkan Kılıç, yapılan projelerin en kısa sürede tamamlanması için yoğun bir çaba sarf edildiğini belirtti. Yol genişletme ve köprü yapımı gibi altyapı çalışmalarının hızla ilerlemesi, bölgedeki hayatın normale dönmesine büyük katkı sağlayacak. Vali Kılıç, tüm çalışmaları yakından izleyerek, projelerin planlanan zamanda bitirilmesi için gerekli adımların atıldığını ifade etti.

# Yaşam, Erkan Kılıç, bolu valisi

24 May 2024 - 10:00 - Güncel

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