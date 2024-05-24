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Bolulu Girişimci Esra Erbay, elektronik çöpleri yeniden kazandırıyor…

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Esra Erbay, Bolu Teknokent'te geliştirdiği projeyle eski cep telefonu ekranlarını geri dönüştürerek yıllık 240 bin adet üretim yapıyor. Ürettiği ekranların yüzde 90’ını ihraç eden Erbay, çevre ve ekonomi için büyük katkı sağlıyor.

Bolulu Girişimci Esra Erbay, elektronik çöpleri yeniden kazandırıyor… mask
Bolulu Girişimci Esra Erbay, elektronik çöpleri yeniden kazandırıyor…
Bolulu Girişimci Esra Erbay, elektronik çöpleri yeniden kazandırıyor…
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Eski telefon ekranlarına yeni bir şans

Bolulu Girişimci Esra Erbay, elektronik çöpleri yeniden kazandırıyor…

Bolu Teknokent'te girişimci Esra Erbay, atıl durumda olan eski cep telefonu ekranlarını yeniden kullanılabilir hale getirerek çevreye büyük katkı sağlıyor. Erbay, teknoloji çöplüğü olarak adlandırılan bu elektronik atıkları dönüştürerek hem çevresel hem de ekonomik fayda sağlıyor.

KOSGEB desteği ile üretim başarısıBolulu Girişimci Esra Erbay, elektronik çöpleri yeniden kazandırıyor…

Esra Erbay’ın projesi, KOSGEB destekleriyle güçlendirildi. Bu destekler sayesinde, Erbay yıllık 240 bin adet cep telefonu ekranı üretiyor. Üretim kapasitesini artırarak daha fazla atık ekranı geri dönüştürme imkanı bulan Erbay, bu alanda önemli bir oyuncu haline geldi.

Hong Kong ve diğer pazarlarBolulu Girişimci Esra Erbay, elektronik çöpleri yeniden kazandırıyor…

Üretilen ekranların yüzde 90’ını ihraç eden Erbay, başta Hong Kong olmak üzere çeşitli uluslararası pazarlarda büyük başarı yakaladı. Erbay’ın ürünleri, yüksek kalite standartları ve rekabetçi fiyatlarıyla global pazarda büyük ilgi görüyor.

Elektronik atıklardan değer üretmek

Elektronik atıkların geri dönüştürülmesi, hem çevre kirliliğini azaltıyor hem de ekonomik değer yaratıyor. Esra Erbay’ın projesi, bu atıkları işleyerek yeniden kullanılabilir ürünler haline getiriyor. Bu sayede, hem doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanıyor hem de ekonomik katma değer yaratılıyor.

Teknoloji ve inovasyonun gücüBolulu Girişimci Esra Erbay, elektronik çöpleri yeniden kazandırıyor…

Bolu Teknokent'te geliştirilen bu proje, teknolojinin ve inovasyonun gücünü ortaya koyuyor. Esra Erbay, yenilikçi yaklaşımı ve ileri teknolojiyi kullanarak, atık olarak görülen elektronik parçaları yeniden kullanıma kazandırıyor. Bu da sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Küresel pazarda Türk Malı kalitesi

Esra Erbay’ın ürettiği ekranlar, Türk malı kalitesini uluslararası pazarlarda temsil ediyor. Ürünlerin kalitesi ve güvenilirliği, global pazarlarda Türk malına olan güveni artırıyor. Bu başarı, Türkiye’nin teknoloji alanındaki gücünü de göstermesi açısından büyük önem taşıyor.Bolulu Girişimci Esra Erbay, elektronik çöpleri yeniden kazandırıyor…

Girişimci Esra Erbay, projelerini daha da büyüterek üretim kapasitesini artırmayı ve daha fazla ülkeye ihracat yapmayı hedefliyor. Aynı zamanda, farklı elektronik atık türlerinin geri dönüşümüne yönelik çalışmalar da planlıyor. Bu hedefler, sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma adına büyük önem taşıyor.

# Çevre, Türkiye, Türk

24 May 2024 - 11:00 - Güncel

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