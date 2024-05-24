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Bolu’nun Şehidi Murat Menteş Bingöl'ün bağrında yatıyor

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Bolu'nun şehidi Murat Menteş, Bingöl'de PKK'nın hain saldırısında şehit edilen 33 asker arasında yer alıyor. Bu acı olayın üzerinden 31 yıl geçti, ancak şehitlerin anısı hala tazeliğini koruyor. Bingöl halkı, her yıl düzenlenen anma törenleri ile şehitlerini unutmuyor.

Bolu’nun Şehidi Murat Menteş Bingöl'ün bağrında yatıyor mask
Bolu’nun Şehidi Murat Menteş Bingöl'ün bağrında yatıyor
Bolu’nun Şehidi Murat Menteş Bingöl'ün bağrında yatıyor
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Bolu’nun kahraman evladı Murat Menteş, 24 Mayıs 1993'te Bingöl'de PKK'nın hain saldırısında şehit düşen 33 asker arasında yer alıyor. Bu acı olayın üzerinden tam 31 yıl geçmesine rağmen, acısı hala tazeliğini koruyor. O gün, sivil ve silahsız olarak Bingöl-Elazığ karayolunda pusuya düşürülen 33 asker, teröristlerin kurşunlarına hedef oldu. Bu hain saldırı, hafızalardan silinmeyen bir yara olarak kalmaya devam ediyor.

Şehitlerin anısına dikilen anıtBolu’nun Şehidi Murat Menteş Bingöl'ün bağrında yatıyor

Bingöl-Elazığ karayolunda 33 şehit adına yapılan anıt, her yıl birçok vatandaş tarafından ziyaret ediliyor. Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği üyeleri de her yıl bu anıta karanfiller bırakıp, dualar ederek şehitleri anıyor. Dernek Başkanı Vahap Baysal, yaptığı açıklamada vatan için her zaman göreve hazır olduklarını vurguladı ve şehitlerin sadece ailelerinin değil, tüm Bingöl halkının şehitleri olduğunu belirtti.

Bingöl halkının şehitlere vefası

Bolu’nun Şehidi Murat Menteş Bingöl'ün bağrında yatıyor

Bingöl halkı, 31 yıldır her an şehitlerini unutmadan, onlara olan vefasını gösteriyor. Hain saldırıda hayatını kaybeden askerler için her yıl dualar okunuyor ve anıt ziyaretleri düzenleniyor. PKK terör örgütüne karşı her zaman devletin yanında olduklarını belirten Bingöl halkı, bu acı olayı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade ediyor.

Pençe Kilit Harekatı gazisinden anlamlı ziyaretBolu’nun Şehidi Murat Menteş Bingöl'ün bağrında yatıyor

Pençe Kilit Harekatı'nda gazi olan Abdulsamet Kalan da anıtı ziyaret edenler arasında yer aldı. Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen harekatta gözlerini kaybeden Kalan, şehitlerin anısına dualar etti ve onların unutulmadığını belirtti. Kalan, 24 Mayıs 1993'teki hain saldırının acısının hala taze olduğunu vurguladı.

Şehitlerin isimleri unutulmuyorBolu’nun Şehidi Murat Menteş Bingöl'ün bağrında yatıyor

Bu hain saldırıda şehit olan 33 askerin isimleri ve memleketleri de unutulmuyor. Her biri, farklı şehirlerden gelerek bu vatan için canlarını feda etti. Bu isimler arasında Bolu'nun gururu Murat Menteş de bulunuyor. Onun adı, Bingöl'de bir anıtta yaşatılıyor ve Bolu halkı onunla gurur duyuyor.

Hain saldırıda şehit olan askerlerin isim ve memleketleri şöyleBolu’nun Şehidi Murat Menteş Bingöl'ün bağrında yatıyor

''Abdullah Kara-Antalya, Adem Zongur-Kırıkkale, Ahmet Apak-Denizli, Ahmet Aran-Manisa, Ali Arar-Konya, Aydın Kuzey-Çanakkale, Baki Umutlu-Denizli, Birol İrfan Askar-Afyonkarahisar, Cavit Yaman-Samsun, Ercan Çobanoğlu-Denizli, Erkan Kaçan-Konya, Hasan Gültutan-Hatay, Haydar Aslan-Trabzon, Hikmet Özdemir-Malatya, Hilmi Şahin-Konya, Hüseyin Çelik-Denizli, İbrahim Erten-Konya, İlyas Uyar-Konya, Mehmet Öztürk-Denizli, Mehmet Tura-Adana, Mevlüt Özkan-Konya, Murat Elibol-Çanakkale, Murat Menteş-Bolu, Musa Sarıgöz-Osmaniye, Mustafa Koçanoğlu-Denizli, Mustafa Yılmaz-Konya, Nihat Odabaşı-Kastamonu, Ramazan Akkaya-Kastamonu, Selahattin Aysan-Isparta, Şenol Cansız-Samsun, Şeref Tay-Denizli, Uğur Bozacı-İstanbul, Ünal Kalafat-İstanbul.”

Vatan için can veren kahramanlarBolu’nun Şehidi Murat Menteş Bingöl'ün bağrında yatıyor

Bu kahramanlar, vatan için canlarını feda ederek halkın gönlünde taht kurdu. Bingöl'deki anıt, onların unutulmadığının ve her zaman kalplerde yaşatıldığının bir sembolü olarak dikildi. Her yıl düzenlenen anma törenleri, bu kahramanların anısını yaşatmaya devam ediyor.

PKK'ya karşı mücadele devam ediyor

PKK terör örgütü, dış güçlerin bir piyon taşı olarak hain saldırılarına devam ederken, halkın ve devletin mücadelesi de aralıksız sürüyor. Bingöl halkı, bu hain saldırıları kınayarak, şehitlerin anısını yaşatmak için her zaman hazır olduklarını belirtiyor. Bu acı olay, 31 yıl geçmesine rağmen unutulmayacak ve şehitlerimizin anısı her zaman yaşatılacak.

24 May 2024 - 12:00 - Güncel

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