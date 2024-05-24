Gerede ceza ve infaz kurumunda BAİBÜ müzikoloji sanatçılarından konser

Yaza merhaba konseri düzenlendi

Gerede L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Eğitim Servisi bünyesinde bulunan hükümlüleri topluma kazandırabilmek amacıyla bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzikoloji Bölümü sanatçılarından İnfaz Kurumunda yaşayan tutuklular için konser düzenlemek istediklerini söyleyerek gelmeleri konusunda ricacı olundu. Sanatçılar da bu isteği kırmayarak bir yaza merhaba konseri düzenledi.

Sanatsal ve kültürel etkinlikler hükümlülerin iyileşme sürecine katkı sağlıyor

Programda hükümlüler sanatçıların eşsiz performansları eşliğinde müziğin tadını çıkartırken bir yandan da programa gelen konuklara ikramlarda bulunuldu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden yapılan açıklamalarda bu tür kültürel ve sanatsal etkinliklerin tutuklu bireylerin iyileştirme süreçlerine katkıda bulunduğu söylendi. İşte o açıklamalar:

“Bu tür kültürel ve sanatsal etkinlikler, ceza infaz kurumlarındaki bireylerin rehabilitasyon süreçlerine önemli katkılar sunuyor. Gerede L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, tutuklu ve hükümlülerin sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimlerini desteklemek için bu tür etkinlik yapılması planlanıyor.”

Gerede L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Eğitim Servisi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzikoloji Bölümü iş birliği ile hazırlanan bu etkinliğin diğer İnfaz Kurumlarına da örnek olması amaçlanıyor.