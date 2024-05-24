24 May 2024 - 14:00- Güncel G:

BAİBÜ de 16 fakülte, 1 yüksekokul ve 8 meslek yüksekokulunda mezuniyet telaşı

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde mezuniyet sevinci başladı.10 Mayısta Mengen Yüksek Okulu ile başlayan etkinlikler 12 Temmuz Cuma günü Diş Hekimliği Fakültesinin mezuniyet töreni ile sona erecek. Her fakülte için ayrı ayrı törenler düzenlenecek.

BAİBÜ de 16 fakülte, 1 yüksekokul ve 8 meslek yüksekokulunda mezuniyet telaşı mask
BAİBÜ de 16 fakülte, 1 yüksekokul ve 8 meslek yüksekokulunda mezuniyet telaşı
BAİBÜ de 16 fakülte, 1 yüksekokul ve 8 meslek yüksekokulunda mezuniyet telaşı
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Mezuniyet törenleri 10 Mayısta Mengen de başlamıştı

BAİBÜ de 16 fakülte, 1 yüksekokul ve 8 meslek yüksekokulunda mezuniyet telaşı

BAİBÜ de 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri başladı. 10 Mayısta Mengen Yüksek Okulu ile başlayan törenler hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fen Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet törenleri gerçekleştirilerek iyi ve güzel dilekler eşliğinde uğurlanmışlardı.

Mayıs ayının son mezunlarıBAİBÜ de 16 fakülte, 1 yüksekokul ve 8 meslek yüksekokulunda mezuniyet telaşı

Kongre merkezi bordo salon, izzet baysal kültür merkezi mavi ve pembe salonlarda düzenlenen törenlerin devamı gelecek. Haziran ayı yaklaşırken Mayıs ayında yapılacak son mezuniyet etkinlikleri de şöyle.28 Mayıs Salı günü Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksek Okulu mezuniyet töreni,31Mayıs Cuma günü ise Mimarlık Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksek Okulunun törenleri yapılacak.

Mavi salon aynı gün iki mezuniyete ev sahipliği yapacakBAİBÜ de 16 fakülte, 1 yüksekokul ve 8 meslek yüksekokulunda mezuniyet telaşı

Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksek Okulu mezuniyet töreni 28 Mayıs Salı günü saat 13:30 da Yeniçağa Yaşar Çelik Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Mimarlık fakültesi mezuniyet etkinliği ise 31 Mayıs Cuma günü saat 14:00 da BAİBÜ Kültür Merkezi mavi salonda yapılacak. Aynı gün içerisinde mavi salon bir mezuniyete daha şahitlik edecek 31 Mayıs Cuma günü saat 10:00 da Yabancı Diller Yüksek Okulu öğrencileri de mezuniyet sevincini bu salonda yaşayacak.BAİBÜ de 16 fakülte, 1 yüksekokul ve 8 meslek yüksekokulunda mezuniyet telaşı

10 Mayısta Mengen de başlayan mezuniyet törenleri 12 Temmuz Cuma günü Diş hekimliği Fakültesi öğrencilerinin mezuniyeti ile bitecek.

# eğitim

24 May 2024 - 14:00 Bolu- Güncel

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