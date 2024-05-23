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Boluspor’da şok gelişme: Başkan Savaş Abak görevinden ayrılıyor!

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Boluspor Kulüp Başkanı Savaş Abak, yaşanan maddi sıkıntılar ve verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle görevinden ayrılıyor. Bu kritik gelişme sonrası Boluspor'un geleceği belirsizliğini koruyor.

Boluspor’da şok gelişme: Başkan Savaş Abak görevinden ayrılıyor! mask
Boluspor’da şok gelişme: Başkan Savaş Abak görevinden ayrılıyor!
Boluspor’da şok gelişme: Başkan Savaş Abak görevinden ayrılıyor!
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Boluspor Kulüp Başkanı Savaş Abak, yaşanan maddi sıkıntılar ve verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle görevini bırakma kararı aldı. Abak, yaptığı açıklamada kulübe gelen hacizler ve maddi destek eksikliği nedeniyle manevi olarak da yalnız bırakıldığını belirtti. Yönetim Kurulu Üyeleri ile yapılan istişareler sonucunda alınan bu karar, Boluspor camiasında büyük yankı uyandırdı.

Boluspor’da şok gelişme: Başkan Savaş Abak görevinden ayrılıyor!

Maddi sıkıntılar ve hacizler

Başkan Savaş Abak, kulübün içinde bulunduğu maddi zorlukları aşmak için büyük çaba sarf etti. Ancak, kulübe gelen hacizler ve verilen sözlerin tutulmaması, Abak'ı istifa etme noktasına getirdi. Abak, "Kulübü ayakta tutmak için büyük fedakarlıklar yaptım. Ancak, sadece benim çabam yeterli olmadı" dedi. İki yıllık süreçte Abak, cebinden 150 milyon lira harcarken, Yönetim Kurulu da 50 milyon lira ile kulübe destek oldu.

Boluspor’da şok gelişme: Başkan Savaş Abak görevinden ayrılıyor!

Siyasi ve yerel destek eksikliği

Abak'ın istifa kararı, Boluspor'a yeterli desteğin verilmediği bir döneme denk geliyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Milletvekilleri Yüksel Coşkunyürek, İsmail Akgül ve Türker Ateş ile kentteki önemli sanayi kuruluşlarının desteğinin yetersiz kalması, bu kararı tetikleyen faktörler arasında yer aldı. Abak, "Boluspor'un sadece bir kişinin omuzlarında yükselecek bir kulüp olmadığını anladık" diyerek, kulübün daha geniş bir destek ağına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Boluspor’da şok gelişme: Başkan Savaş Abak görevinden ayrılıyor!

Yeni başkan arayışı

Savaş Abak'ın istifa kararını 24 Mayıs Cuma akşamı düzenleyeceği basın toplantısında resmen duyurması bekleniyor. Ancak, mevcut ekonomik şartlar göz önüne alındığında, yeni başkan adayının çıkmayacağı iddiaları da gündemde. Kulübün geleceği hakkında belirsizlik sürerken, taraftarlar ve camia, Boluspor'un bu zorlu süreci nasıl atlatacağı konusunda endişeli.

Boluspor’da şok gelişme: Başkan Savaş Abak görevinden ayrılıyor!

Gelecek beklentileri

Boluspor’un geleceği konusunda belirsizlikler sürerken, camia yeni bir liderin çıkmasını umutla bekliyor. Kulübün mali sorunlarının çözülmesi ve yeniden güçlü bir yönetim yapısının oluşturulması, Boluspor’un başarısı için kritik öneme sahip. Taraftarlar ve camia, kulübün bu zor günleri geride bırakıp, yeniden parlak günlere dönmesi için destek çağrısında bulunuyor.

 

# belediye, destek, Boluspor

23 May 2024 - 16:46 Bolu- Spor

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