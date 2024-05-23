Bolu Dağı’nda sürücüler için çok zor anlar… Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor!

Bolu Dağı’nda yağmur ve yoğun sis etkili oluyor

Bolu Dağı’nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve yoğun sis, özellikle D- 100 kara yolunda seyahat eden sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yoğun sis ve yağmurun oluşturduğu tehlikeli koşullar, görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesine neden oldu. Sürücüler, bu zorlu şartlarda güvenli bir şekilde yol alabilmek için dikkatli olmaya çağrılıyor.

D-100 Karayolunda görüş mesafesi 10 metreye düştü

Bolu Dağı’nda, özellikle D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Sarıçökek bölgelerinde yoğun sis ve yağmur etkisini gösteriyor. Bu bölgelerde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, düşük görüş mesafesi nedeniyle zor anlar yaşıyor ve bu bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Sürücüler için uyarılar ve alınması gereken önlemler

Yoğun sis ve yağmurun etkili olduğu Bolu Dağı’nda, sürücüler için çeşitli uyarılar yapılıyor. Işıklı tabelalar ve polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda sürekli olarak bilgilendiriyor. Ayrıca, araçlarında sis farlarını kullanmaları ve acil durumlar için hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Polis ekipleri ve ışıklı tabelalar sürücüleri uyarıyor

Bolu Dağı’nın tehlikeli hava koşulları nedeniyle, polis ekipleri ve ışıklı tabelalar sürekli olarak sürücüleri uyarıyor. Bu uyarılar, sürücülerin güvenli bir şekilde yol alabilmeleri için büyük önem taşıyor. Trafik ekipleri, özellikle gece saatlerinde ve yoğun sisin etkili olduğu bölgelerde devriye gezerek sürücülere yardımcı oluyor.

Yüksek kesimlerdeki yoğun sis ve yağmurun sebepleri

Bolu Dağı’nın yüksek kesimlerinde yoğun sis ve yağmurun etkili olmasının nedenleri arasında, bölgenin coğrafi yapısı ve hava şartlarının değişkenliği bulunuyor. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında, bu tür hava koşulları sıkça görülüyor. Bu nedenle, sürücülerin bu dönemde daha dikkatli olmaları gerekiyor.

Sürücülere güvenli sürüş için tavsiyeler

Yoğun sis ve yağmurun etkili olduğu Bolu Dağı’nda güvenli bir sürüş için alınması gereken bazı önlemler bulunuyor. Sürücüler, araçlarındaki sis farlarını kullanmalı, hızlarını düşürmeli ve takip mesafelerini artırmalıdır. Ayrıca, yolculuk öncesinde hava durumu hakkında bilgi almak ve gerekli hazırlıkları yapmak önemlidir.