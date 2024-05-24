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Bolu Kıbrıscık'ta gençler bayramı koşarak kutladı!

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Kıbrıscık-Beypazarı yolunda düzenlenen Gençlik Koşusu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında büyük ilgi gördü. Öğrenciler arasında kıyasıya bir yarış yaşanırken, madalyalar Kıbrıscık Kaymakamı ve Belediye Başkanı tarafından takdim edildi.

Bolu Kıbrıscık'ta gençler bayramı koşarak kutladı! mask
Bolu Kıbrıscık'ta gençler bayramı koşarak kutladı!
Bolu Kıbrıscık'ta gençler bayramı koşarak kutladı!
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Kıbrıscık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Gençlik Koşusu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Kıbrıscık-Beypazarı yolu üzerinde yapılan bu anlamlı etkinlik, bölge gençliğine spor sevgisini aşılamak ve bayram coşkusunu paylaşmak amacıyla hayata geçirildi.

Bolu Kıbrıscık'ta gençler bayramı koşarak kutladı!

Kıyasıya rekabet

Yarışmada Şehit Yıldırım Oflaz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, en iyi dereceyi elde etmek için büyük bir azimle yarıştılar. Gençlerin enerjisi ve mücadelesi, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Yarışmanın sonunda dereceye giren öğrenciler, hem arkadaşları hem de aileleri tarafından coşkuyla karşılandı.

Bolu Kıbrıscık'ta gençler bayramı koşarak kutladı!

Ödül töreni

Yarışmanın ödül töreni ise Kıbrıscık Kaymakamı Metehan Güngör ve Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen'in katılımıyla gerçekleştirildi. İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili İbrahim Damar ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Aykut Karakuzu da ödül töreninde hazır bulundu. Kazananlara madalyalarını takdim eden yetkililer, gençlerin sporla olan bağlarını güçlendirmek adına bu tür etkinliklerin önemine dikkat çektiler.

Bolu Kıbrıscık'ta gençler bayramı koşarak kutladı!

Dereceye giren sporcular

Yarışma sonunda Kıbrıscık Atletizm Gençler Yarışmasında dereceye giren sporcular ise şu şekilde sıralandı:

1.Ege Çelen

2.Gürkan Tireki

3.Ramazan Barlas

Bolu Kıbrıscık'ta gençler bayramı koşarak kutladı!

Geleceğe yatırım

Kıbrıscık'ta düzenlenen bu tür etkinlikler, gençlerin fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlarken, toplumsal bağları da kuvvetlendiriyor. İlçede spor faaliyetlerinin artırılması ve gençlerin spora teşvik edilmesi, sağlıklı bireylerin yetişmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor. Organizasyonda emeği geçen tüm yetkililer ve öğretmenler, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve gençlerin her zaman destekleneceğini belirttiler.

# belediye, eğitim, Atatürk

24 May 2024 - 09:24 Bolu/ Kibriscik- Spor

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