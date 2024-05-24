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Bolu AFAD İl Müdürlüğü Sakarya’da, Su Üstü Kurtarma Eğitimlerine katıldı

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Sakarya'da düzenlenen su üstü kurtarma eğitimleri, İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Tekirdağ, Bolu ve Sakarya İl Müdürlüklerinden gelen 31 personele ev sahipliği yapıyor. İlgi çekici başlık önerisi ve ayrıntılı içerik için okumaya devam edin.

Bolu AFAD İl Müdürlüğü Sakarya’da, Su Üstü Kurtarma Eğitimlerine katıldı mask
Bolu AFAD İl Müdürlüğü Sakarya’da, Su Üstü Kurtarma Eğitimlerine katıldı
Bolu AFAD İl Müdürlüğü Sakarya’da, Su Üstü Kurtarma Eğitimlerine katıldı
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Sakarya AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olarak kentin güvenliği ve afet müdahale kabiliyetini güçlendirmek adına önemli bir adım attı. Son olarak, İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Tekirdağ, Bolu ve Sakarya İl Müdürlüklerinden gelen toplam 31 personeli ağırladı. Bu personel, su üstü arama kurtarma teknikleri ve güvenlik prosedürleri konusunda eğitilecek.

Bolu AFAD İl Müdürlüğü Sakarya’da, Su Üstü Kurtarma Eğitimlerine katıldı

Sakarya AFAD'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen su üstü kurtarma eğitimleri, afet müdahale kapasitesini artırmak için hayati bir adım atıyor.

Bolu AFAD İl Müdürlüğü Sakarya’da, Su Üstü Kurtarma Eğitimlerine katıldı

Eğitim detayları

Katılımcılar, Sakarya'da bulunan 6 farklı il müdürlüğünden gelerek toplamda 31 kişiyi oluşturuyor. Eğitimin odak noktası ise su üstü arama kurtarma teknikleri ve güvenlik prosedürlerini içeriyor.

Bolu AFAD İl Müdürlüğü Sakarya’da, Su Üstü Kurtarma Eğitimlerine katıldı

İl Müdüründen Vurgu: Sakarya AFAD İl Müdürü Bekir ŞEN, eğitime katılanlara başarılar dileyerek, bu tür eğitimlerin afet müdahale kabiliyetlerini geliştirmede hayati bir rol oynadığını belirtti.

Bolu AFAD İl Müdürlüğü Sakarya’da, Su Üstü Kurtarma Eğitimlerine katıldı

Afet müdahale kapasitesini artırmak

İl Müdürü, eğitimlerin afet durumlarında etkili müdahale için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, Sakarya AFAD olarak personelin bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştireceklerini ifade etti.

Bolu AFAD İl Müdürlüğü Sakarya’da, Su Üstü Kurtarma Eğitimlerine katıldı

Sakarya AFAD'ın taahhüdü

Sakarya AFAD, bu tür eğitimlerle afet durumlarında daha hızlı, etkili ve koordineli bir şekilde hareket edebilmek için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı. Sakarya AFAD'ın düzenlediği su üstü kurtarma eğitimleri, kentteki afet müdahale kabiliyetini güçlendirerek, daha güvenli bir gelecek için önemli bir adımı temsil ediyor.

Bolu AFAD İl Müdürlüğü Sakarya’da, Su Üstü Kurtarma Eğitimlerine katıldı

# eğitim

24 May 2024 - 09:31 Sakarya- Eğitim

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