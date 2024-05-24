Bolu AFAD İl Müdürlüğü Sakarya’da, Su Üstü Kurtarma Eğitimlerine katıldı

Sakarya AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olarak kentin güvenliği ve afet müdahale kabiliyetini güçlendirmek adına önemli bir adım attı. Son olarak, İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Tekirdağ, Bolu ve Sakarya İl Müdürlüklerinden gelen toplam 31 personeli ağırladı. Bu personel, su üstü arama kurtarma teknikleri ve güvenlik prosedürleri konusunda eğitilecek.

Sakarya AFAD'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen su üstü kurtarma eğitimleri, afet müdahale kapasitesini artırmak için hayati bir adım atıyor.

Eğitim detayları

Katılımcılar, Sakarya'da bulunan 6 farklı il müdürlüğünden gelerek toplamda 31 kişiyi oluşturuyor. Eğitimin odak noktası ise su üstü arama kurtarma teknikleri ve güvenlik prosedürlerini içeriyor.

İl Müdüründen Vurgu: Sakarya AFAD İl Müdürü Bekir ŞEN, eğitime katılanlara başarılar dileyerek, bu tür eğitimlerin afet müdahale kabiliyetlerini geliştirmede hayati bir rol oynadığını belirtti.

Afet müdahale kapasitesini artırmak

İl Müdürü, eğitimlerin afet durumlarında etkili müdahale için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, Sakarya AFAD olarak personelin bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştireceklerini ifade etti.

Sakarya AFAD'ın taahhüdü

Sakarya AFAD, bu tür eğitimlerle afet durumlarında daha hızlı, etkili ve koordineli bir şekilde hareket edebilmek için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı. Sakarya AFAD'ın düzenlediği su üstü kurtarma eğitimleri, kentteki afet müdahale kabiliyetini güçlendirerek, daha güvenli bir gelecek için önemli bir adımı temsil ediyor.