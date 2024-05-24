- Ekonomi

TCMB faiz oranını yüzde 50'de sabit tuttu…

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıkladı. Politika faizi yüzde 50'de sabit tutuldu. Enflasyonla mücadeleye devam eden Merkez Bankası, parasal sıkılaştırmanın etkilerini ve gelecek dönemdeki ekonomik gelişmeleri yakından takip ediyor.

TCMB faiz oranını yüzde 50'de sabit tuttu… mask
TCMB faiz oranını yüzde 50'de sabit tuttu…
TCMB faiz oranını yüzde 50'de sabit tuttu…
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen faiz kararını duyurdu. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50 düzeyinde sabit tutma kararı aldı. Bu karar, ekonomik çevrelerde geniş yankı uyandırdı ve piyasalarda farklı tepkilere neden oldu.

TCMB faiz oranını yüzde 50'de sabit tuttu…

Enflasyonun ana eğiliminde sınırlı zayıflama

Karar metninde, Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğiliminde sınırlı bir zayıflama kaydedildiği belirtildi. Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla bir yavaşlama işaret ediyor. Ancak, tüketim malı ithalatının Nisan ayında artması, cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi sınırladı.

TCMB faiz oranını yüzde 50'de sabit tuttu…

Enflasyonist baskılar devam ediyor

Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaya devam ediyor. TCMB, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörülerle uyumunu yakından takip ediyor. Bu kapsamda, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri de dikkatle izleniyor.

TCMB faiz oranını yüzde 50'de sabit tuttu…

Parasal sıkılaştırma ve politika faizi

Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini göz önünde bulundurarak politika faizini sabit tutma kararı aldı. Bununla birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yineledi. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecek.

TCMB faiz oranını yüzde 50'de sabit tuttu…

Makroihtiyati çerçevede değişiklikler

TCMB, makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırma amacıyla menkul kıymet tesisi uygulamasını sonlandırdı. Son dönem kredi büyümesi ve mevduat gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı koruyacak ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek ek adımlar atılacak.

TCMB faiz oranını yüzde 50'de sabit tuttu…

Türk Lirası likiditesi ve ek tedbirler

Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlası, ilave tedbirlerle sterilize edilecek. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecek.

TCMB faiz oranını yüzde 50'de sabit tuttu…

Fiyat istikrarı ve parasal politikalar

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek. Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacak. Ayrıca, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacağını vurguladı.

TCMB faiz oranını yüzde 50'de sabit tuttu…

Merkez Bankası'nın bu kararı, enflasyonla mücadelede kararlılığını ve parasal sıkılaştırma politikalarının etkilerini dikkatle izlediğini gösteriyor. Ekonomik göstergeler ve gelecek dönem beklentileri, TCMB'nin politika duruşunu belirlemeye devam edecek.

# Türk, Türkiye

24 May 2024 - 10:30 - Ekonomi

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