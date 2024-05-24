Bolu'da dehşet anları: Trafik ışıklarında duramayan kamyonet ticari araca çarptı, 2 kişi hastanelik!

Bolu, Türkiye – Bolu’da D- 100 karayolu Dağkent Kavşağı’nda meydana gelen bir trafik kazasında, trafik ışıklarında duramayan bir kamyonet, önünde duran ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza Nasıl Gerçekleşti?
Kaza, Ankara istikametinde seyreden ve M.Ş. yönetimindeki 14 ABT 399 plakalı hafif ticari aracın trafik ışıklarında durmasıyla başladı. Arkasından gelen H.U. idaresindeki 06 BLD 844 plakalı kamyonet, fren yapamayarak ticari araca çarptı.
Yaralıların Durumu
Kazada, hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk etti. Yaralıların durumları hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi
Kazanın hemen ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirdi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı. Polis, kazanın sebebini detaylı bir şekilde araştırmak üzere soruşturma başlattı.
Kazanın Sebebi Araştırılıyor
Kazanın, kamyonetin sürücüsünün dikkatsizliği veya aracın fren sisteminde meydana gelen bir arızadan kaynaklanabileceği düşünülüyor. Ancak kesin sebep, yapılacak teknik incelemeler ve sürücü ifadeleri doğrultusunda belirlenecek.
Trafik Güvenliği ve Eğitim
Bu tür kazaların önüne geçilebilmesi için sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları büyük önem taşıyor. Trafik ışıklarında durmak, özellikle yoğun trafiğin olduğu saatlerde ve bölgelerde hayati öneme sahip. Sürücüler, hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için dikkatli ve tedbirli olmalı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.