Bolu'da aniden bastırdı gözü gözü görmedi: Vatandaşlar kaçacak yer bulamadı!

Bolu'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde güneşli olan hava, öğleye doğru yerini kuvvetli sağanak yağışına bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çareyi saçak altlarında beklemekte buldu. İşte, Bolu'da yaşanan sağanak yağışı ve etkileri...
Sabah güneşli, öğle sağanak
Bolu'da sabah saatlerinde hava güneşliydi. Vatandaşlar günlük işlerini yapmak üzere dışarı çıktıklarında, hava durumunun aniden değişeceğinden habersizdi. Ancak öğle saatlerine doğru gökyüzü karardı ve kuvvetli sağanak yağışı başladı. Aniden bastıran yağmur, birçok vatandaşı hazırlıksız yakaladı.
Vatandaşlar saçak altlarına sığındı
Kuvvetli sağanak yağışı nedeniyle kent genelinde günlük yaşam olumsuz etkilendi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için saçak altlarına ve dükkan girişlerine sığındı. Birçok kişi, yağmurun dinmesini beklerken dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Yağış nedeniyle sokaklarda yürümek oldukça zorlaştı.
Su birikintileri ve sel tehlikesi
Sağanak yağışın etkisiyle Bolu'nun birçok noktasında su birikintileri oluştu. Özellikle yol kenarlarında ve ara sokaklarda biriken sular, sürücüler ve yayalar için tehlike oluşturdu.
Meteorolojiden uyarı
Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışların devam edebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve sel tehlikesine karşı dikkatli olmalarını tavsiye etti. Ayrıca, sürücülerin de trafikte dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.