Bolu'da aniden bastırdı gözü gözü görmedi: Vatandaşlar kaçacak yer bulamadı!

Bolu'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde güneşli olan hava, öğleye doğru yerini kuvvetli sağanak yağışına bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çareyi saçak altlarında beklemekte buldu. İşte, Bolu'da yaşanan sağanak yağışı ve etkileri...

Sabah güneşli, öğle sağanak

Bolu'da sabah saatlerinde hava güneşliydi. Vatandaşlar günlük işlerini yapmak üzere dışarı çıktıklarında, hava durumunun aniden değişeceğinden habersizdi. Ancak öğle saatlerine doğru gökyüzü karardı ve kuvvetli sağanak yağışı başladı. Aniden bastıran yağmur, birçok vatandaşı hazırlıksız yakaladı.

Vatandaşlar saçak altlarına sığındı

Kuvvetli sağanak yağışı nedeniyle kent genelinde günlük yaşam olumsuz etkilendi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için saçak altlarına ve dükkan girişlerine sığındı. Birçok kişi, yağmurun dinmesini beklerken dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Yağış nedeniyle sokaklarda yürümek oldukça zorlaştı.

Su birikintileri ve sel tehlikesi

Sağanak yağışın etkisiyle Bolu'nun birçok noktasında su birikintileri oluştu. Özellikle yol kenarlarında ve ara sokaklarda biriken sular, sürücüler ve yayalar için tehlike oluşturdu.

Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışların devam edebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve sel tehlikesine karşı dikkatli olmalarını tavsiye etti. Ayrıca, sürücülerin de trafikte dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.