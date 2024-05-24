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Bolu'da gastronomi fırtınası: Turizm temsilcileri köylü kadınların yöresel lezzetlerine hayran kaldı!

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Bolu'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, turizm temsilcileri köylü kadınlarla bir araya geldi. Etkinlikte yöresel lezzetler tanıtıldı ve tadıldı, gastronominin turizmdeki önemi vurgulandı.

Bolu'da gastronomi fırtınası: Turizm temsilcileri köylü kadınların yöresel lezzetlerine hayran kaldı! mask
Bolu'da gastronomi fırtınası: Turizm temsilcileri köylü kadınların yöresel lezzetlerine hayran kaldı!
Bolu'da gastronomi fırtınası: Turizm temsilcileri köylü kadınların yöresel lezzetlerine hayran kaldı!
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Bolu Gelincik Hanımeli Kadın Kooperatifi, " Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Bolu'da faaliyet gösteren turizm tesislerinin temsilcilerini ağırladı. Bu etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesinde düzenlendi. "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, merkeze bağlı Demirciler köyünde yaşayan kadınlar, misafirlerine geleneksel lezzetler sundu.

Bolu'da gastronomi fırtınası: Turizm temsilcileri köylü kadınların yöresel lezzetlerine hayran kaldı!

Etkinliğe yoğun katılım

Etkinliğe Bolu vali yardımcıları Remzi Oğuz Yılmaz ve Ercan Ateş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, daire amirleri, ilde faaliyet gösteren turizm tesislerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Köylü kadınların hazırladığı gözleme, börek, yaprak sarması gibi yöresel lezzetler davetlilere ikram edildi.

Bolu'da gastronomi fırtınası: Turizm temsilcileri köylü kadınların yöresel lezzetlerine hayran kaldı!

Kültür ve Turizm İl Müdürü Doğanay'ın konuşması

Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, etkinlikte yaptığı konuşmada, yeme içmenin insan var oluşuyla başlayan bir deneyim ve araştırma alanı olduğunu belirtti. Doğanay, "Bir kaşığın içinde kimyadan sağlığa, sosyolojiden sanata kadar birçok şifre saklıdır. Yiyip içtiklerimiz; milli kimliğimiz, coğrafi deneyimimiz ve medeniyet tasarrufumuzdur. Ulusal mutfağımız toplumumuzun aynasıdır," dedi.

Bolu'da gastronomi fırtınası: Turizm temsilcileri köylü kadınların yöresel lezzetlerine hayran kaldı!

Turizm ve gastronominin önemi

Doğanay, turizmin artık kitle hareketi olmaktan çıktığını ve turistlerin tarihi yerleri gezip, kültürünü yaşadığı yerleri daha yakından tanımak istediğini vurguladı. Ayrıca, gastronominin artık bir seyahat motivasyonu olduğunu belirterek, dünyada gastronomi şehri olarak anılan şehirlerin hızla arttığını söyledi. Bolu'nun "gastronomi kenti" ve "aşçılar diyarı" olarak bilindiğini ifade eden Doğanay, fındık şekeri, kabaklı gözleme, Bolu keşi, Kızılcık tarhanası, manda kaymağı ve patatesli ekmek gibi 22 yöresel ürünün coğrafi işaret aldığını kaydetti.

Kooperatif Başkanı Özdoğan'ın açıklamaları

Kooperatif Başkanı Emine Özdoğan, 52 kadınla kurdukları kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Özdoğan, kooperatif olarak yerel ekonomiye ve kültürel değerlere katkıda bulunduklarını belirtti.

Yöresel yemeklerin tanıtımı ve tadımı

Etkinlik boyunca, Bolu'da bulunan turizm tesislerinin açtığı stantlar gezildi ve yöresel yemeklerin tadımı yapıldı. Köylü kadınların hazırladığı lezzetler büyük beğeni topladı.

# belediye, Türk, VAR

24 May 2024 - 10:38 Bolu- Güncel

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