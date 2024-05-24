Bolu’da öğrenciler skeçlerle kitapları anlattı

Bolu'da, ortaokul öğrencileri tarafından okudukları "Şam" ve "Muhammed Ali" adlı kitaplar skeçlerle anlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, "Gönül Coğrafyamız Kardeş Şehirler Kitap" projesi ve "Örnek İnsanlar Kitap" projesi kapsamında düzenlendi.

Öğrenciler kitapları skeçlerle anlattı

İzzet Baysal Ortaokulu öğrencileri, "Şam" kitabını skeçlerle sahneledi. Aynı programda, Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri de "Muhammed Ali" kitabını anlattılar. Öğrenciler, hazırladıkları skeçlerle kitapların içeriğini izleyicilere aktardılar.

Belgesel gösterimi ve konser

Muhammed Ali'nin hayatını anlatan belgeselin izlenmesinin ardından, bağlama çalan öğrenciler konser verdi. Program, izleyicilere hem eğitici hem de kültürel bir deneyim sundu.

Vali Erkan Kılıç’ın kitap okuma vurgusu

Programda konuşan Vali Erkan Kılıç, kitap okumanın öneminden ve faydalarından bahsetti. Türk halkının yeterince kitap okumadığına dikkat çeken Kılıç, şunları söyledi: "Projemiz aslında çok anlamlı. Bugün Şam şehri ve bu şehirde daha önce yaşamış olan büyükleri hatırlamış olduk. Bunun yanında Muhammed Ali gibi efsane boksörün hayat hikayesini de öğrencilerimiz, çocuklarımız çok güzel ifade ettiler. Kitap okumak önemli ama okuduğunu ifade edebilmek, yorumlayabilmek, muhakeme edebilmek, analiz edebilmek son derece önemli. Çocuklarımız da okuduklarını çok güzel ifade ettiler."