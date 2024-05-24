Afrika'da ormanlarının kralının akrabası bu kez Bolu'da görüldü! Yetkililer hemen seferber oldu!

Bolu'nun Tabaklar Mahallesi Şeref Sokak'ta, elektrik panosundan gelen ses vatandaşları harekete geçirdi. Durumu fark eden duyarlı vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızlıca ulaşan Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri ve SEDAŞ personeli, minik yavrunun sıkıştığı elektrik panosundan kurtarmak için seferber oldu.
İtfaiye ve SEDAŞ ekipleri müdahale etti
Yavru hayvan sıkıştığı yerden çıkarmak için büyük bir özenle çalışan ekipler, başarılı bir operasyonla yavruyu kurtardı. Yapılan ilk incelemelerde yavrunun yaralandığı belirlendi.
Yaralı kedi yavrusu güvende
Yaralı olduğu tespit edilen kedi yavrusu, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Burada gerekli tedavilerin yapılacağı ve yavru kedinin sağlık durumunun yakından takip edileceği öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.