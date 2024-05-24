Afrika'da ormanlarının kralının akrabası bu kez Bolu'da görüldü! Yetkililer hemen seferber oldu!

Bolu'nun Tabaklar Mahallesi Şeref Sokak'ta, elektrik panosundan gelen ses vatandaşları harekete geçirdi. Durumu fark eden duyarlı vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızlıca ulaşan Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri ve SEDAŞ personeli, minik yavrunun sıkıştığı elektrik panosundan kurtarmak için seferber oldu.

İtfaiye ve SEDAŞ ekipleri müdahale etti

Yavru hayvan sıkıştığı yerden çıkarmak için büyük bir özenle çalışan ekipler, başarılı bir operasyonla yavruyu kurtardı. Yapılan ilk incelemelerde yavrunun yaralandığı belirlendi.

Yaralı kedi yavrusu güvende

Yaralı olduğu tespit edilen kedi yavrusu, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Burada gerekli tedavilerin yapılacağı ve yavru kedinin sağlık durumunun yakından takip edileceği öğrenildi.