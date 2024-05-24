24 May 2024 - 11:30- Güncel G:

Bolu Başta olmak üzere Ankara, Eşkişehir, Bilecik ve Karabük buz yağışı ile karşı karşıya kaldı

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Mayıs ayı başında başlayan dolu sürprizi devam ediyor. İlimizin çevresinde dolu yağmayan il kalmadı gibi. Bolu, Ankara, Eşkişehir, Bilecik ve Karabük’te yaşanan dolu vakaları mevsim anlayışını alt üst etmeye devam ediyor.

Bolu Başta olmak üzere Ankara, Eşkişehir, Bilecik ve Karabük buz yağışı ile karşı karşıya kaldı mask
Bolu Başta olmak üzere Ankara, Eşkişehir, Bilecik ve Karabük buz yağışı ile karşı karşıya kaldı
Bolu Başta olmak üzere Ankara, Eşkişehir, Bilecik ve Karabük buz yağışı ile karşı karşıya kaldı
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Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan dolu yağışı ilk olarak Bolu’nun yüksek kesimlerini vurdu. Aladağlar ve Kartalkaya Bölgesinin zirvelerine yağan dolu mevsimlerin nasıl kaydığının delaleti olarak görüldü. Bolu Gerede, Bolu Seben ve Bolu Dörtdivan ilçelerinin yüksek kesimlerine yağan dolu köylü vatandaşları şaşkına çevirdi.

Bolu Başta olmak üzere Ankara, Eşkişehir, Bilecik ve Karabük buz yağışı ile karşı karşıya kaldı

Ankara'yı dolu vurdu

Polatlı'da dolu yağışı tarım arazilerinde hasara neden oldu. Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerinde hasara neden oldu. Polatlı’da öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili tarım arazilerinde hasar oluştu. İlçedeki sağanak nedeniyle de bazı mahallerde sel meydana geldi. Taşkın ve su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bolu Başta olmak üzere Ankara, Eşkişehir, Bilecik ve Karabük buz yağışı ile karşı karşıya kaldı

Eskişehir'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere, bugün Eskişehir ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Meydana gelen yağışlar pek çok noktada günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Çifteler ilçesinde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu görenleri hayrete düşürdü. İlçe sakinlerine zor anlar yaşatan yağış maddi hasarlara neden oldu. Yağış sonrasında vatandaşlar tarafından toplanan ceviz büyüklüğündeki dolular cep telefonu kameraları ile fotoğraflandı.
Bolu Başta olmak üzere Ankara, Eşkişehir, Bilecik ve Karabük buz yağışı ile karşı karşıya kaldı

Bilecik'te dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi

Bilecik'te öğleden sonra başlayan yağış kısa sürerken ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Söğüt'te ceviz büyüklüğünde yağan dolu karşısında vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Bilecik'in Söğüt ilçesi ve köylerinde aniden bastıran şiddetli yağış yerini doluya bırakınca vatandaşla neye uğradığını şaşırdı. Yer yer ceviz büyüklüğünde dolu yağdığı görülürken Söğüt Kapalı Pazar Yeri'nin çatısına düşen dolunun çıkardığı ses, yağışın şiddetini gözler önüne serdi. İlçeye bağlı Çaltı ve Yakacık'ta şiddetli dolu yağışı etkili olurken bazı seralarda hasar oluştu.

Bolu Başta olmak üzere Ankara, Eşkişehir, Bilecik ve Karabük buz yağışı ile karşı karşıya kaldı

Karabük Yenice doluya esir oldu

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Üreğil Köyü'nde etkili olan dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Bölgede öğleden sonra başlayan yağış kısa sürerken ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu karşısında vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Dolu yağışı ekili alanlara ve meyve bahçelerine zarar verirken, maddi zarara da neden oldu.

Bolu Başta olmak üzere Ankara, Eşkişehir, Bilecik ve Karabük buz yağışı ile karşı karşıya kaldı

# batı karadeniz, KArabük, tarım, seben

24 May 2024 - 11:30 Bolu- Güncel

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