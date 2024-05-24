Uzmanlardan kritik uyarı… Saç ekimi, uzman hekimler tarafından yapılmalı

Saç ekimi tıbbi bir işlem

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Yıldız, saç ekiminin tıbbi bir işlem olduğunu vurguluyor. Yıldız, bu işlemin steril bir ortamda veya ameliyathane şartlarında, uzman bir hekim gözetiminde yapılmasının önemine dikkat çekiyor. Saç ekimi, sağlık açısından riskler barındırdığı için bu süreçte hijyen ve profesyonellik büyük önem taşıyor.

Saç ekiminin yaygınlaşması ve tehlikeleri

Geçmişte sadece birkaç merkezde yapılan saç ekimi, günümüzde oldukça yaygın hale gelmiştir. Ancak Dr. Yıldız, bu yaygınlaşmanın bazı tehlikeleri de beraberinde getirdiğini belirtiyor. “Merdiven altı” olarak tabir edilen ortamlarda yapılan işlemlerin sağlık açısından büyük risk taşıdığını ve bu tür yerlerde yapılan ekimlerin olası komplikasyonlarında hastaların muhatap bulamaması gibi sorunlarla karşılaşıldığını ifade ediyor.

Saç ekimi süreci ve yöntemleri

Saç ekimi, saçlı derinin tepe ve ön kısmındaki saçların dökülmesi sonucu oluşan açıklığın, ense bölgesinden alınan saç kökleriyle kapatılması işlemidir. Günümüzde FUE yöntemi ile gerçekleştirilen bu işlem, lokal anestezi ile yapılmaktadır. Dr. Yıldız, işlemin 4-8 saat arasında sürebileceğini ve lokal anestezi sırasında hastanın ağrı duymaması için kısa süreli sedasyon anestezisi uygulanabileceğini belirtiyor.

Planlama ve bilgilendirme

Saç ekimi planlamasında hastanın yaşı, saç dökülmesinin devam edip etmediği, ekim yapılacak alanın genişliği ve greft alınacak alanın sıklığı önemlidir. Dr. Yıldız, saç ekiminin genellikle 24-25 yaşından önce yapılmamasını öneriyor. Saç dökülmesinin hızlı bir şekilde devam ettiği durumlarda ekimin ertelenmesinin daha uygun olduğunu ifade ediyor. Ayrıca hastanın sonuçla ilgili beklentilerinin netleştirilmesi ve yaklaşık olarak nasıl bir sonuç elde edileceği konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Saç ekimi sonrası süreç

İşlemin ardından hastalar, 2 veya 3 gün sonra kontrol için tekrar çağrılır ve ilk yıkama işlemi yapılır. Ekilen saçlar, 3-4 hafta içinde dökülebilir, ancak 3 ay sonra tekrar çıkmaya başlar. Son şeklini ise 6 ay ile 1 yıl arasında alır. Dr. Yıldız, saç dökülmesine neden olan sistemik veya deri hastalıklarının saç ekimi için engel oluşturabileceğini belirtiyor.

Dikkat edilmesi gereken sağlık durumları

Saç ekimi yaptıracak bireylerin herhangi bir hastalığının olup olmadığının ve kullandığı ilaçların önemli olduğunu vurgulayan Dr. Yıldız, kalp ilaçları ve kan sulandırıcı ilaçlar gibi durumlarda hastaların doktorlarıyla görüşmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca sigara, alkol ve kafeinli içeceklerin tüketiminin de azaltılması veya bırakılması gerektiğini belirtiyor.

Saç ekimi, uzman hekimler tarafından steril bir ortamda yapılması gereken önemli bir tıbbi işlemdir. Dr. Mahmut Yıldız’ın uyarıları, sağlıklı ve başarılı bir saç ekimi süreci için rehber niteliğindedir. Hastaların bu konuda dikkatli olması, uzman hekimlerin gözetiminde işlem yaptırması büyük önem taşıyor.