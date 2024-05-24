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Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi Furkan Özübek görevine yeniden atandı

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Furkan Özübek, Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilciliği görevine yeniden atandı. Özübek, yaptığı açıklamada Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi ve destekçilerine teşekkür ederek, kamu çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceğini belirtti.

Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi Furkan Özübek görevine yeniden atandı mask
Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi Furkan Özübek görevine yeniden atandı
Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi Furkan Özübek görevine yeniden atandı
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Furkan Özübek, Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilciliği görevine yeniden atandı. Türkiye Kamu-Sen'in 11 iş kolunda faaliyet gösteren güçlü bir konfederasyon olduğunu belirten Özübek, bu önemli göreve tekrar atanmış olmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Özübek, yaptığı açıklamada kendisini bu göreve layık gören Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve diğer yetkililere şükranlarını sundu.

Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi Furkan Özübek görevine yeniden atandı

Teşekkür ve minnet dolu mesaj

Özübek, kendisini bu göreve getiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’ye, Türkiye Kamu-Sen Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu’na ve Türkiye Kamu-Sen Genel Merkez Başkanlık Divanı’na teşekkürlerini iletti. Özübek, "Bizleri bu göreve layık görenlere şükranlarımı sunarım," dedi.

Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi Furkan Özübek görevine yeniden atandı

Tüm üyelerden aldığımız güçle hareket edeceğiz

Özübek, Türkiye Kamu-Sen'e bağlı tüm iş kollarında faaliyet gösteren şube başkanları ve yönetim kurulları ile tüm üyelerden aldıkları güçle hareket edeceklerini vurguladı. Kamu çalışanlarının ülkenin geleceğinde üstlendikleri önemli görevleri ifa ederken her zaman destekçisi olacaklarını belirtti.

Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi Furkan Özübek görevine yeniden atandı

"İlkemiz, Önce Ülkemiz!" anlayışı

Özübek, Türkiye Kamu-Sen'in "İlkemiz, Önce Ülkemiz!" anlayışını benimsediğini ve bu anlayışın hayat felsefeleri olduğunu söyledi. Türk'ün töresinin kendilerine rehberlik ettiğini ifade eden Özübek, "Maziden atiye gelenekten geleceğe yürüyeceğimiz yolda rehberimiz Türk’ün töresi olacaktır," dedi.

Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi Furkan Özübek görevine yeniden atandı

Yüksek vazife duygusu ve fedakârlık

Özübek, Türk töresinin yüksek vazife duygusu ve toplum uğruna fedakârlığı öngördüğünü belirtti. "Vazifeyi her ne pahasına olursa olsun yapmaktır. Millete hizmet yolunda şahsi menfaatlerden feragattir. Türk Milleti’nin büyüklüğü böyle yükselecektir," diyerek, Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi’nin talimatları doğrultusunda devraldıkları bayrağı daha ileri taşımak için çaba göstereceklerini söyledi.

Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi Furkan Özübek görevine yeniden atandı

Bolu Milletvekili ve destekçilere teşekkür

Özübek, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Ülkü Ocakları Genel Sekreteri İlhan Durak, MHP İl Başkanı Ayhan Çelikkol ve Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı Sedat Tok’a da desteklerinden dolayı teşekkür etti. Destekleri ile kendilerini bahtiyar eden bu isimlere minnettar olduklarını ifade etti.

Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi Furkan Özübek görevine yeniden atandı

Yeni görevimizin tüm teşkilatımıza hayırlı olmasını dilerim

Özübek, yeni görevinin tüm teşkilata ve kamu çalışanlarına hayırlı olmasını dilediğini belirterek, "Allah utandırmasın," dedi. Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilciliği görevinde yeni bir döneme başladıklarını ve bu dönemde tüm kamu çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

# Türk, Türkiye

24 May 2024 - 13:30 Bolu- Güncel

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