CarrefourSA'dan kırmızı ette şok indirim

İndirim kampanyası başladı

CarrefourSA, tüketicilere kırmızı et konusunda büyük bir müjde verdi. Zincir market, dana kıyma fiyatında önemli bir indirime giderek 219 TL'ye düşürdü. Bu indirim, özellikle kırmızı et fiyatlarının yüksek olduğu bu dönemde tüketiciler için büyük bir fırsat sunuyor.

Tüketici talepleri ve piyasa durumu

Son dönemde kırmızı et fiyatlarının sürekli artması, tüketiciler arasında ciddi bir endişe yaratmıştı. CarrefourSA'nın bu indirimi, piyasada oluşan yüksek fiyat baskısını hafifletmeyi ve tüketici taleplerine yanıt vermeyi amaçlıyor. Bu kampanya, marketin müşteri memnuniyetini artırmayı ve rekabet gücünü korumayı hedeflediği bir adım olarak değerlendiriliyor.

İndirim detayları ve kapsamı

CarrefourSA'nın duyurduğu indirim kampanyası, dana kıyma ürününde geçerli olacak. 219 TL'ye düşen fiyat, birçok aile için bütçe dostu bir seçenek sunuyor. Kampanyanın belirli bir süre için geçerli olduğu ve stoklarla sınırlı olduğu belirtiliyor. Bu nedenle, tüketicilerin kampanyadan faydalanabilmek için hızlı davranmaları gerekiyor.

Rekabetin artması bekleniyor

CarrefourSA'nın bu indirimi, diğer büyük market zincirlerini de benzer adımlar atmaya zorlayabilir. Tüketiciler, indirimlerin yaygınlaşmasını ve daha fazla seçenek sunulmasını umuyor. Rekabetin artması, kırmızı et fiyatlarının genel olarak düşmesine katkıda bulunabilir.

CarrefourSA kırmızı et fiyatları

-Dana Kıyma 1 kg Yüzde 14-20 Yağ: 459,90 TL

-Ettat 1 kg Dana Kıyma: 439,90 TL

-Carrefour 1 kg Dana + Kuzu Karışım Kıyma: 577,90 TL