- Sağlık

Bolu’nun Kanlıca Mantarı, Taşköprü’nün Sarımsağı ile doğal şampuan…

ABONE OL Google News Sayfamız

Batı Karadeniz’in sakin şehri Kastamonu'da lise öğrencileri, meşhur Taşköprü sarımsağı ve Bolu’da çok sevilerek tüketilen Kanlıca mantarı ile saç rengini değiştiren doğal bir şampuan üretti. Kimyasal içermeyen bu ürün, saçları besleyerek daha sağlıklı ve parlak hale getiriyor.

Bolu’nun Kanlıca Mantarı, Taşköprü’nün Sarımsağı ile doğal şampuan… mask
Bolu’nun Kanlıca Mantarı, Taşköprü’nün Sarımsağı ile doğal şampuan…
Bolu’nun Kanlıca Mantarı, Taşköprü’nün Sarımsağı ile doğal şampuan…
+8
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kastamonu’da doğal şampuan mucizesi

Kastamonu’da bulunan Abdurrahmanpaşa Lisesi öğrencileri, kimyasal madde kullanmadan doğal ürünlerle hazırladıkları şampuanla dikkat çekiyor. Bu özgün proje, şehrin coğrafi işaretli ürünü Taşköprü sarımsağı ve bölgenin ormanlarında yetişen Kanlıca mantarı ile keten tohumunu birleştirerek saçların rengini doğal yollarla değiştiriyor.

Bolu’nun Kanlıca Mantarı, Taşköprü’nün Sarımsağı ile doğal şampuan…

Öğrencilerden yenilikçi bir proje

Abdurrahmanpaşa Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında öğretmenleri Canan Özcan’ın danışmanlığında “Kastamonu’nun Saçları Renk Değiştiriyor” projesini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde, Kastamonu’nun doğal zenginliklerini kullanarak saçların rengini değiştiren besleyici bir şampuan üretildi. Okulda açılan sergide büyük ilgi gören bu şampuan, kimyasal maddeler yerine tamamen doğal bileşenlerle hazırlandı.

Bolu’nun Kanlıca Mantarı, Taşköprü’nün Sarımsağı ile doğal şampuan…

Şampuanın içeriği ve özellikleri

Kimya öğretmeni Canan Özcan, şampuanın yapım sürecinde Taşköprü sarımsağı, Kanlıca mantarı ve keten tohumu yağını birleştirdiklerini belirtti. Saçı beslemesi için ısırgan otu yağı, köpürmesi ve yağları arındırması için gliserin ve çok az Arap sabunu eklendi. Taşköprü sarımsağı ve Kanlıca mantarının suyu da kullanılarak iki haftalık bir süreçte şampuan üretildi. Şampuanın kokusunu bastırmak için ise esans kullanıldı.

Bolu’nun Kanlıca Mantarı, Taşköprü’nün Sarımsağı ile doğal şampuan…

Saç renginde doğal değişim

Şampuanın kullanımı sonucunda öğrenciler, saçlarında belirgin değişiklikler gözlemledi. Üç gün boyunca düzenli olarak kullanılan şampuan, sarı saçları açık kızıla, kumral saçları koyu kızıla, siyah saçları ise daha koyu kızıla dönüştürdü. Sarımsağın besleyici özellikleri sayesinde saçlar daha sağlıklı, kalın telli ve parlak hale geldi.

Bolu’nun Kanlıca Mantarı, Taşköprü’nün Sarımsağı ile doğal şampuan…

Doğal ve sağlıklı saçlar

Proje öğrencilerinden Nisa Nur Çörekçi, Tuana Cesur ve Ebrar Çay, ürettikleri şampuanın sadece saç rengini değiştirmekle kalmayıp aynı zamanda saçı beslediğini ve birçok fayda sağladığını ifade etti. Öğrenciler, Kastamonu’nun doğal zenginliklerini kullanarak ürettikleri bu şampuanın saçları daha sağlıklı ve güçlü hale getirdiğini belirtti.

Bolu’nun Kanlıca Mantarı, Taşköprü’nün Sarımsağı ile doğal şampuan…

TÜBİTAK projesi ile büyük başarı

TÜBİTAK 4006 projesi çerçevesinde hazırlanan bu yenilikçi çalışma, doğal ve sağlıklı ürünlere olan ilgiyi artırdı. Kimyasal maddelerden uzak durarak doğal bileşenlerle hazırlanan şampuan, Kastamonu’nun yerel ürünlerine olan talebi de artırdı. Proje, diğer okullara ve öğrencilere ilham kaynağı oldu.

Bolu’nun Kanlıca Mantarı, Taşköprü’nün Sarımsağı ile doğal şampuan…

Doğal ürünlerin geleceği

Bu tür projeler, gençlerin doğal ve sağlıklı ürünlere olan ilgisini artırarak kimyasal maddelerden uzak durmalarını teşvik ediyor. Kastamonu’nun doğal zenginliklerini ön plana çıkaran bu proje, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğal ürünlerin kullanımını yaygınlaştırıyor. Bu sayede gençler, doğadan ilham alarak yenilikçi ve sağlıklı çözümler üretmeye devam ediyor.

Bolu’nun Kanlıca Mantarı, Taşköprü’nün Sarımsağı ile doğal şampuan…

24 May 2024 - 16:00 Bolu- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

RW DEN BAHÇELİEVLERDE SATILIK DAİRE

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE GÜNEY BATI CEPHELİ DÜKKAN ÜZERİ 120 M2 KULLANIM ALANLI ÇİFT KAPALI BALKONLU ORTAK KAPALI GARAJLI DEPOLU DAİREMİZ SATI...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK KÖŞE PARSEL

YUKARISOKU MAHALLESİNDE ARÇELİK YOLUNA YAKIN KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI 919 M2 İKİZ,AYRI VİLLA VE MÜSTAKİL EV YAPIMINA UYGUN OLAN ARSAMIZ SATILIKT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN MERKEZDE SATILIK KÖŞEBAŞI ARSA

ÇIKINLAR MAHALLESİNDE 536 M2 GÜNEYDOĞU CEPHELİ KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI E5 YAKINI ARSAMIZ SATILIKTIR DETAYLAR İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ... İŞLETM...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN DAĞKENTTE SATILIK

DAĞKENT MAHALLESİNDE 9+2 B-TİPİ 331 M2 ARSASI OLAN ÖN VE ARKA BAHÇESİ MEVCUT OLAN İÇ DİZAYNI YAPILI SPOD,LED AYDINLATMALI ÇİFT MUTFAKLI ÇİFT B...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN ARA KAT SATILIK DAİRE

SAĞLIK MAHALLESİNDE ARA KAT 2+1 KUZEY DOĞU YOL CEPHELİ KALİTELİ VE KULLANIŞLI DAİREMİZ SATILIKTIR PAZARLIK PAYI VARDIR DETAYLAR İÇİN ARAYINIZ.....

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Rw&#039;den kültürde bulvar ve park cepheli arakat 3+1

realty world emlak dünyasının güvenilir markası kültür mahallesinde 3+1 110m2 batıdan park cepheli kuzeyden bulvar cepheli cepheleri kampanma...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN BAHÇELİEVLERDE CADDE ÜSTÜNDE DÜKKAN

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE MUZAFFER IŞIN CADDESİ ÜZERİNDE 120M2 DOĞU CEPHELİ YAYA SÜRĶÜLASYONU YOĞUNDUR

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLDTEN BEŞKAVAKLARDA GENİŞ GÜNEY DOĞU 3+1

BEŞKAVAKLAR MAHALLESİNDE 3+1 145M2 BRÜT 130M2 NET GÜNEY DOĞU CEPHELERİ AÇIK 3 KATLI BİNANIN 3. KATI KULLANIŞLI GENİŞ MERKEZİ SAĞLIK OCA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN KÜLTÜRDE GÜNEY BATI CEPHE SİTE İÇİNDE 3+1

KÜLTÜR MAHALLESİNDE GÜNEY BATI DOĞU CEPHELİ 130M2 BRÜT 120M2 NET 3+1 ORTAK GARAJ VE SİTE İÇİ AÇIK PARK BATIDAN KANAL YOLU CEPHELİ MERKE...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Bahçelievler&#039;de 60 m2 Dükkan/Ofis, Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Bahçelievler Mahallesi&#039;nde 50. Yıl ortaokuluna komşu Dükka...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL