Bolu’nun Kanlıca Mantarı, Taşköprü’nün Sarımsağı ile doğal şampuan…

Kastamonu’da doğal şampuan mucizesi

Kastamonu’da bulunan Abdurrahmanpaşa Lisesi öğrencileri, kimyasal madde kullanmadan doğal ürünlerle hazırladıkları şampuanla dikkat çekiyor. Bu özgün proje, şehrin coğrafi işaretli ürünü Taşköprü sarımsağı ve bölgenin ormanlarında yetişen Kanlıca mantarı ile keten tohumunu birleştirerek saçların rengini doğal yollarla değiştiriyor.

Öğrencilerden yenilikçi bir proje

Abdurrahmanpaşa Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında öğretmenleri Canan Özcan’ın danışmanlığında “Kastamonu’nun Saçları Renk Değiştiriyor” projesini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde, Kastamonu’nun doğal zenginliklerini kullanarak saçların rengini değiştiren besleyici bir şampuan üretildi. Okulda açılan sergide büyük ilgi gören bu şampuan, kimyasal maddeler yerine tamamen doğal bileşenlerle hazırlandı.

Şampuanın içeriği ve özellikleri

Kimya öğretmeni Canan Özcan, şampuanın yapım sürecinde Taşköprü sarımsağı, Kanlıca mantarı ve keten tohumu yağını birleştirdiklerini belirtti. Saçı beslemesi için ısırgan otu yağı, köpürmesi ve yağları arındırması için gliserin ve çok az Arap sabunu eklendi. Taşköprü sarımsağı ve Kanlıca mantarının suyu da kullanılarak iki haftalık bir süreçte şampuan üretildi. Şampuanın kokusunu bastırmak için ise esans kullanıldı.

Saç renginde doğal değişim

Şampuanın kullanımı sonucunda öğrenciler, saçlarında belirgin değişiklikler gözlemledi. Üç gün boyunca düzenli olarak kullanılan şampuan, sarı saçları açık kızıla, kumral saçları koyu kızıla, siyah saçları ise daha koyu kızıla dönüştürdü. Sarımsağın besleyici özellikleri sayesinde saçlar daha sağlıklı, kalın telli ve parlak hale geldi.

Doğal ve sağlıklı saçlar

Proje öğrencilerinden Nisa Nur Çörekçi, Tuana Cesur ve Ebrar Çay, ürettikleri şampuanın sadece saç rengini değiştirmekle kalmayıp aynı zamanda saçı beslediğini ve birçok fayda sağladığını ifade etti. Öğrenciler, Kastamonu’nun doğal zenginliklerini kullanarak ürettikleri bu şampuanın saçları daha sağlıklı ve güçlü hale getirdiğini belirtti.

TÜBİTAK projesi ile büyük başarı

TÜBİTAK 4006 projesi çerçevesinde hazırlanan bu yenilikçi çalışma, doğal ve sağlıklı ürünlere olan ilgiyi artırdı. Kimyasal maddelerden uzak durarak doğal bileşenlerle hazırlanan şampuan, Kastamonu’nun yerel ürünlerine olan talebi de artırdı. Proje, diğer okullara ve öğrencilere ilham kaynağı oldu.

Doğal ürünlerin geleceği

Bu tür projeler, gençlerin doğal ve sağlıklı ürünlere olan ilgisini artırarak kimyasal maddelerden uzak durmalarını teşvik ediyor. Kastamonu’nun doğal zenginliklerini ön plana çıkaran bu proje, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğal ürünlerin kullanımını yaygınlaştırıyor. Bu sayede gençler, doğadan ilham alarak yenilikçi ve sağlıklı çözümler üretmeye devam ediyor.