Bolu ve çevresi olağanüstü kuraklık tehdidi altında. 2024 yılı rekor sıcaklıklar ve yağış eksiklikleri ile dikkat çekiyor. Tarımsal faaliyetler ve su temini büyük tehlike altında.

Endişe veriyor

2024 yılı da 2023 gibi rekor sıcaklıkların yaşandığı bir yıl oldu. Nisan ayı, son 50 yılın en sıcak nisanı olarak kayıtlara geçti ve sıcaklıklar 4.3 derece arttı. Bu durum uzmanlar tarafından endişe verici olarak değerlendirildi…

Yağış miktarlarında azalma

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik'in açıklamalarına göre, 2024 yılı nisan ayında yağış miktarlarında da ciddi azalmalar gözlemlendi. En fazla yağış eksikliği Karadeniz Bölgesi'nde yüzde 70, Akdeniz Bölgesi'nde yüzde 57, Ege Bölgesi'nde yüzde 54 ve İç Anadolu Bölgesi'nde yüzde 53 oranında oldu. Özellikle Bolu, en fazla yağış azalması yaşayan yerlerden biri olarak öne çıkıyor.

Rekor sıcaklıklar devam ediyor

Doç. Dr. Özçelik, NASA ve NOAA verilerine dayanarak, 2023 yılının kayıtlardaki en sıcak yıl olduğunu belirtti. 1951-1980 referans dönemine göre küresel sıcaklıklar 1.2 derece arttı ve Antarktika kıtasındaki buzullar rekor düzeyde eridi. 2024 yılında da rekor sıcaklıklar devam ediyor.

2024 yılında sıcaklık artışları

2024 yılı ocak, şubat, mart ve nisan ayları, gözlenen en sıcak ocak, şubat, mart ve nisan ayları olarak kayıtlara geçti. Ülkemizde de yağış ve sıcaklık değişimlerinin etkileri hissediliyor. Nisan 2024 yağışları, mevsim normallerinin yüzde 50'si ve geçen yıl yağışlarına göre yüzde 67 oranında azaldı. Özellikle Bolu ve Karadeniz Bölgesi, en fazla yağış eksikliği yaşayan bölgeler arasında yer aldı.

Nisan ayı sıcaklık rekoru

Doç. Dr. Özçelik, 2024 yılı nisan ayında ülkemiz genelinde sıcaklık ortalamasının 16.6 derece olduğunu ve bunun 1991-2020 referans dönemi ortalamalarının 4.4 derece üzerinde olduğunu belirtti. Bu durum, son 53 yılın en sıcak nisan ayı olarak kayıtlara geçti. Ocak ayında sıcaklık artışı 2.8 derece, şubatta 3.5 derece, martta 1.5 derece ve nisanda 4.3 derece olarak gerçekleşti.

Olağanüstü kuraklık etkileri

Doç. Dr. Özçelik, kuraklığın Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz Bölgeleri'nde olağanüstü etkilere sahip olduğunu vurguladı. Batı Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri dışında, ülkemizin tamamında son 3 ay içerisinde önemli yağış eksiklikleri yaşandı. Bu kuraklık, tarımsal faaliyetler açısından büyük bir tehlike oluşturuyor ve rekolte düşüşlerine yol açabilir.

Bolu ve Karadeniz'de yağış azalması

Özellikle Bolu ve Karadeniz Bölgesi, en fazla yağış azalması yaşayan bölgeler olarak dikkat çekiyor. Konya, Karaman, Isparta, Ankara, Kırşehir, Bolu, Karabük, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve İzmir'i içeren bölgelerde de çok şiddetli kuraklık etkileri gözlemleniyor. Bu bölgelerde su temini ve tarımsal üretim ciddi tehdit altında.