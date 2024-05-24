CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş: “Boluspor sahipsiz değildir”

TBMM’nin gerçekleştirilen oturumunda kürsüye çıkan CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu kamuoyunun yakından takip ettiği Gölcük Tabiat Parkı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Bolu Belediyesi’ne yapılan tahsisin iptal edilmesine tepki gösteren Ateş, tahsisin yeniden Bolu Belediyesine verilmesini istedi.

“Bu karardan acil dönülmelidir”

Türker Ateş, Gölcük Tabiat Parkı'nın Bolu Belediyesi’ne 2040 yılına kadar tahsis edildiğini ve parktan elde edilen gelirlerin Boluspor’a aktarıldığını belirtti. Ateş, “Bolu’muzun gözbebeği marka değerimiz Gölcük Tabiat Parkı, Bolu Belediyemize 2040 yılına kadar tahsis edilmişti. Parktan elde edilen gelirler, Boluspor’umuza aktarılıyordu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kimseye bilgi vermeden bir gecede tahsisi iptal etti. Yapılan fesih işlemleri, Bolu için yapılan büyük bir kötülüktür, büyük bir ayıptır. Bu karardan acilen dönülmelidir” dedi.

“Boluspor’a aktarılmasına devam edilmelidir”

Türker Ateş, Gölcük Tabiat Parkı'nın yeniden Bolu Belediyesine tahsis edilmesi gerektiğini vurgularken, parkın yeni yapılaşmaya açılmaması gerektiğini de ekledi. “Gölcük Tabiat Parkı asla yeni yapılanmaya açılmamalıdır. Gelirlerin Boluspor’a aktarılmasına devam edilmelidir. Bolulu hemşerilerimizin talebi bu yöndedir” şeklinde konuştu.

“Boluspor’umuz sahipsiz değildir”

Ateş, Bolu halkının Gölcük Tabiat Parkı ve Boluspor’un geleceği konusunda endişeli olduğunu belirterek, “Gölcük Tabiat Parkı da Boluspor’umuz da Bolu Belediyemiz de sahipsiz değildir” ifadelerini kullandı.