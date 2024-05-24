Bolu TÜFAD'da kritik seçim: Başkanlık için iki iddialı aday!

Bolu Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD), önümüzdeki hafta gerçekleştireceği kongre ile yeni başkanını seçecek. Bu heyecan verici seçimde iki aday yarışacak: Mevcut Başkan İrfan Ulusan ve dernek üyesi Cahit Çokşirin.

Ulusan’ın 12 yıllık başkanlık dönemi

2012 yılında göreve gelen İrfan Ulusan, 12 yıldır TÜFAD başkanlığını sürdürüyor. Bu süre zarfında birçok projeye imza atan Ulusan, yeni dönemde de göreve devam etmek istediğini belirterek adaylığını açıkladı. Ulusan, deneyimi ve projeleriyle üyelerin güvenini kazanmaya çalışacak.

Kuruculardan bir aday

Başkanlık için yarışan diğer aday Cahit Çokşirin ise TÜFAD’ın kurucularından biri olarak uzun yıllar dernek yönetiminde görev aldı. Çokşirin, tecrübesi ve vizyonu ile yeni bir soluk getireceğini vaat ederek adaylığını duyurdu. Çokşirin, üyelerden güçlü bir destek bekliyor.

Yönetim listeleri hazırlanıyor

Her iki aday da yönetim listelerini oluşturmaya devam ediyor. Bu listeler, adayların projelerini gerçekleştirmede önemli bir rol oynayacak. İrfan Ulusan ve Cahit Çokşirin, kendi ekipleriyle birlikte TÜFAD’ı daha ileriye taşımayı hedefliyorlar.

Seçim tarihi ve yeri

Bolu TÜFAD üyeleri, önümüzdeki hafta Cumartesi günü saat 14:00’te Karaçayır’da bulunan Kamp Eğitim Binası'nda gerçekleşecek genel kurulda oy kullanacaklar. Bu kongrede yapılacak seçim, dernek üyeleri arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.

Üyelerin tercihi belirleyici olacak

Futbol antrenörleri, bu seçimde kullanacakları oylarla derneğin yeni başkanını belirleyecekler. İrfan Ulusan’ın devam eden projeleri mi yoksa Cahit Çokşirin’in yeni vizyonu mu kazanacak? Bu soru, kongre günü yanıt bulacak.

Gelecek planları

Her iki aday da seçim süreci boyunca üyeleriyle buluşarak projelerini ve gelecek planlarını paylaşmaya devam edecek. TÜFAD’ın geleceği için kritik öneme sahip bu seçim, dernek üyeleri tarafından merakla bekleniyor.