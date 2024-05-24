24 May 2024 - 20:00- Güncel G:

Bolu BİM’ler de 25 Mayıs 2024’den itibaren hafta sonu çılgın indirimler

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BİM Bolu mağazalarında büyük indirimler başladı! Güneş gözlüklerinden mutfak gereçlerine, oyuncaklardan plaj ürünlerine kadar birçok üründe cazip fırsatlar sizi bekliyor. Detaylar için hemen tıklayın!

Bolu BİM’ler de 25 Mayıs 2024’den itibaren hafta sonu çılgın indirimler mask
Bolu BİM’ler de 25 Mayıs 2024’den itibaren hafta sonu çılgın indirimler
Bolu BİM’ler de 25 Mayıs 2024’den itibaren hafta sonu çılgın indirimler
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Elektronik ve Ev Aletlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bolu BİM mağazalarında Fakir Çeyiz Paketi, Philips süpürge ve buhar kazanlı ütü gibi birçok elektronik üründe büyük indirimler sizi bekliyor. Ayrıca, Polosmart TWS kulaklık ve Kumtel Fastfryer gibi ürünler de cazip fiyatlarla sunuluyor. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen en yakın BİM mağazasına uğrayın.

Şık ve Ekonomik Giyim Ürünleri

Bolu BİM marketlerinde, güneş gözlüklerinden deniz şortlarına kadar geniş bir yelpazede indirimler devam ediyor. Kadın ve erkek güneş gözlükleri, hasır görünümlü şapkalar, kep şapkalar ve bermuda şortlar uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu yaz tarzınızı yenilemek için BİM'in avantajlı fiyatlarından yararlanın.

Plaj ve Piknik Ürünlerinde İndirimler

Bolu BİM mağazalarında plaj çantaları, plaj havluları ve piknik hasırları gibi birçok üründe büyük indirimler başladı. Yazın keyfini çıkarırken bütçenizi de koruyun. Bu cazip fırsatları kaçırmayın ve BİM'den alışveriş yaparak tasarruf edin.

Çocuklar İçin Eğitici ve Eğlenceli Oyuncaklar

Bolu BİM marketlerinde çocuklar için birçok eğitici ve eğlenceli oyuncakta büyük indirimler var. Cırt cırtlı tuvalet eğitimi kitabı, oyuncak su atıcısı ve oyuncak traktör gibi ürünler cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Çocuklarınızı mutlu etmek için bu fırsatları değerlendirin.

Bolu BİM’ler de 25 Mayıs 2024’den itibaren hafta sonu çılgın indirimler

Elektronik ve Ev Aletleri

Çeyiz Paketi (4 Ürün Bir Arada) - Fakir: 3.499,00 TL

Süpürge - Philips FC9330: 4.799,00 TL

Buhar Kazanlı Ütü - Philips HI5920/20: 4.299,00 TL

Dikey Elektrikli Süpürge - Range: 999,00 TL

TWS Kulaklık - Polosmart FS66: 349,00 TL

5.5 L Fastfryer - Kumtel: 1.499,00 TL

Bambu Saplı Çelik Termos 2 L - Relax: 629,00 TL

T Serisi Çelik Termos 1.5 L - Relax: 549,00 TL

T Serisi Çelik Termos 2.5 L - Relax: 499,00 TL

Tezgah Altı Buzdolabı - Dijitsu DB1000: 4.699,00 TL

Termos NTM02 - Nautica: 699,00 TL

Bolu BİM’ler de 25 Mayıs 2024’den itibaren hafta sonu çılgın indirimler

Mobilya ve Ev Dekorasyonu

Oturma Grubu (5 Parça) - Rimini: 9.999,00 TL

3 Kişilik Gölgeli Salıncak - Luka: 7.999,00 TL

Spor ve Açık Hava Ürünleri

Bolu BİM’ler de 25 Mayıs 2024’den itibaren hafta sonu çılgın indirimler

Excursion Şişme Bot - Intex: 6.999,00 TL

Seahawk Şişme Bot - Intex: 5.499,00 TL

Katlanır Şezlong / Sandalye - Qisus Travel: 999,00 TL

Bahçe Plaj Şemsiyesi 8 Tel: 599,00 TL

Şemsiye Sabitleme Aparatı - Hawa: 59,00 TL

Beyaz Plastik Şemsiye Bidonu 20 L: 199,00 TL

Gece Parlayan Basketbol Topu: 699,00 TL

Desenli Basketbol Topu: 219,00 TL

Voleybol Topu: 179,00 TL

Futbol Topu: 219,00 TL

Tenis Topu 3'lü: 149,00 TL

Catchball Emojili: 99,00 TL

Badminton Seti 2 Raket 3 Top - Piccolo Mondi: 127,50 TL

Beach Raket Set - Universal: 89,00 TL

2 Raket 3 Top Ping Pong Seti - Universal: 89,00 TL

Bolu BİM’ler de 25 Mayıs 2024’den itibaren hafta sonu çılgın indirimler

Su Ürünleri ve Oyuncaklar

Kaplumbağa Deniz Yatağı (1.91x1.70m) 3+ Yaş - Intex: 1.299,00 TL

Kaplumbağa Deniz Yatağı (1.50x1.27m) 3+ Yaş - Intex: 799,00 TL

Yunus Deniz Yatağı (1.75x66cm) 3+ Yaş: 599,00 TL

Motor Deniz Yatağı (1.88x1.30m) 3+ Yaş: 549,00 TL

Çocuk Havuzu (1-3 Yaş) 122x25cm: 249,00 TL

Çocuk Havuzu (2+ Yaş) 1.47mx33cm: 299,00 TL

Çocuk Havuzu (2+ Yaş) 1.68mx38cm: 599,00 TL

Figürlü Gözlük (3-8 Yaş): 149,00 TL

Deniz Gözlüğü (3-8 Yaş): 89,00 TL

Lastik Desenli Deniz Simidi (9+ Yaş) 91cm: 179,00 TL

Simli Donut Deniz Simidi (9+ Yaş) 99cm: 199,00 TL

Donut Deniz Simidi (9+ Yaş) 91cm: 349,00 TL

Desenli Deniz Kolluğu (3-6 Yaş): 59,00 TL

Desenli Yüzme Yeleği (3-5 Yaş): 99,00 TL

Figürlü Deniz Simidi (3-6 Yaş): 129,00 TL

Deluxe Yüzme Yeleği (3-6 Yaş): 149,00 TL

Su Oyuncakları: 79,00 TL

Giyim ve Aksesuarlar

Bolu BİM’ler de 25 Mayıs 2024’den itibaren hafta sonu çılgın indirimler

Güneş Gözlüğü Yetişkin: 79,00 TL

Güneş Gözlüğü Çocuk: 79,00 TL

Hasır Görünümlü Şapka Kadın-Erkek: 129,00 TL

Kep Şapka Kadın-Erkek: 75,00 TL

Bermuda Şort Kadın-Erkek: 75,00 TL

Deniz Şortu Erkek (M,L,XL): 149,00 TL

Deniz Şortu Erkek (L,XL): 109,00 TL

Şort Mayo Kadın (M,L): 139,00 TL

Deniz Şortu Çocuk (5-6 Yaş, 7-8 Yaş): 99,00 TL

Kız Çocuk Mayo (6-9 Yaş, 13-14 Yaş): 99,00 TL

Yüksek Taban Çift Toka Terlik Kadın (37, 38, 39, 40 Numara): 119,00 TL

Yüksek Taban Çift Toka Terlik Erkek (41, 42, 43, 44, 45 Numara): 119,00 TL

Trend Terlik Kadın (36, 37, 38, 39, 40 Numara): 109,00 TL

Parmak Arası Terlik Erkek (41, 42, 43, 44, 45 Numara): 115,00 TL

Parmak Arası Terlik Kadın (37, 38, 39, 40 Numara): 89,00 TL

Plaj ve Piknik Ürünleri

Plaj Çantası (Fermuarlı İçten Cepli, 51x36x5,5x14,5 cm): 145,00 TL

Şeffaf Plaj Çantası (42x65x5x10 cm): 165,00 TL

Jakarli Havlu (70x150 cm): 95,00 TL

Plaj Havlusu (70x140 cm): 89,00 TL

Jakarli Pestamal (80x160 cm): 65,00 TL

Plaj Hasırı (90x180 cm, Kenar Biye): 75,00 TL

Piknik Hasırı (120x170 cm, Kenar Biye): 129,00 TL

Bolu BİM’ler de 25 Mayıs 2024’den itibaren hafta sonu çılgın indirimler

Oyuncaklar ve Eğitici ÜrünlerBolu BİM’ler de 25 Mayıs 2024’den itibaren hafta sonu çılgın indirimler

Cırt Cırtlı Tuvalet Eğitimi Kitabım: 199,00 TL

Oyuncak Su Atıcısı: 69,00 TL

Oyuncak Traktör (Farklı Renklerde): 129,00 TL

Dozer (42 cm): 119,00 TL

Oyuncak Sevimli At (Farklı Renklerde): 49,00 TL

Su Balonu: 14,50 TL

Manyetik Tablet Yazı Tahtası: 89,00 TL

Eğitici Puzzle (36 Parça): 69,00 TL

Bowling Eğlenceli Bardaklar Oyunu: 99,00 TL

Aktivitelerle Dikkat ve Zeka Gelişimi Kitapları (Farklı Çeşitlerde): 19,50 TL

Benim İlk Kitabım Serisi (Farklı Çeşitlerde): 17,50 TL

Plaj Oyun Kovası (Farklı Renklerde): 65,00 TL

Kum Oyuncakları (Farklı Renklerde): 69,00 TL

Oyuncak Karavan Seti (Farklı Renklerde): 199,00 TL

Arabalar (Farklı Çeşitlerde): 149,00 TL

Barbie Denizkızı Bebek: 199,00 TL

Figürlü Blok Seti (144 Parça): 229,00 TL

Monster Trucks (1:70 Ölçekli, Farklı Çeşitler): 49,50 TL

Eğitici Puzzle (36 Parça): 69,00 TL

Denge Oyunu (54 Parça): 99,00 TL

Pelüş Yastık: 149,00 TL

Bolu BİM’ler de 25 Mayıs 2024’den itibaren hafta sonu çılgın indirimler

Mutfak ve Ev Gereçleri

Yapışmaz Yanmaz Soft Touch Kulplu Sahan - Chef's (20 cm): 139,00 TL

Yapışmaz Yanmaz Krema Tava - Chef's (26 cm): 169,00 TL

Bambu Mutfak Seti (6 Parça): 99,00 TL

Karma Koli Çerezlik (3’lü): 19,50 TL

Colorata Dik Kenarlı Kase (20 cm): 52,50 TL

Colorata Dik Kenarlı Kase (15 cm): 32,50 TL

Benanite Bambu Saplı Porselen Tuzluk-Biberlik: 119,00 TL

Pasabahçe Invitation Oval Tabak: 59,00 TL

Borcam Küçük Kase (17 cm): 32,50 TL

Stor Max Organizer Kutu (16 L): 179,00 TL

Stor Max Organizer Kutu (5 L): 89,00 TL

Rendeli Saklama Kabı (4000 ml): 129,00 TL

Benanite Çerezlik Seti (7 Parça): 185,00 TL

Diamond Kek Fanusu (29x18 cm): 139,00 TL

Sızdırmaz Saklama Kabı (250 ml): 21,50 TL

Pasta Börek Kabı (250 ml): 109,00 TL

4'lü Bölmeli Organizer Saklama Kutusu: 69,00 TL

Sürgülü Erzak Kabı (2 L): 29,50 TL

Sürgülü Erzak Kabı (3 L): 39,50 TL

Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık: 49,50 TL

Karıştırcı Sürahi (2 L): 19,50 TL

Keramika Jumbo Kupa (490 cc): 34,50 TL

Rakle Motto’lu Cam Kupa (250 cc): 34,50 TL

Sarımsak Rendeli Kesme Panosu: 99,00 TL

Pirinç Süzgeci: 19,50 TL

Bolu BİM mağazalarında yapışmaz tavalardan bambu mutfak setlerine, çerezlik setlerinden saklama kaplarına kadar birçok mutfak ve ev gerecinde indirimler devam ediyor. Evde ihtiyaç duyduğunuz tüm ürünleri uygun fiyatlarla temin edin. Bolu’daki BİM mağazalarında sizleri bekleyen bu fırsatları kaçırmayın!

Bolu’daki BİM mağazaları, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarıyla alışverişinizi daha ekonomik hale getiriyor. İndirimleri kaçırmayın ve hemen en yakın BİM mağazasına uğrayın!

# VAR, hava, çocuk, deniz

24 May 2024 - 20:00 Bolu/ Bolu- Güncel

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Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

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