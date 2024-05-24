Bolu Valisi Erkan Kılıç, Dörtdivan ve Gerede’de çalışmaları inceledi

Dörtdivan’da Gençlik Merkezi İncelemesi

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Dörtdivan ilçesindeki projeleri yerinde incelemek üzere bölgeyi ziyaret etti. İlçe programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Dörtdivan Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunan Vali Kılıç, merkezin gençlere sunduğu imkanlar hakkında detaylı bilgi aldı.

Yayalar Köyü bağlantı köprüsü çalışmaları

Vali Kılıç, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Yayalar köyü, Çardak köyü, Kuruca köyü, Kılıçlar köyü ve Merkez Deveciler Mahallesi’nin kullandığı grup yolunda yapımı devam eden Yayalar Köyü bağlantı köprüsünü de ziyaret etti. Burada yetkililerden köprü inşaatının ilerleyişi ve bölge halkına sağlayacağı faydalar konusunda bilgiler aldı.

Sayık Köprüsü genişletme projesi

Dörtdivan’da Sorkun köyü, Aşağısayık Köyü, Yukarısayık Köyü, Aşağıdüğer Köyü, Yukarıdüğer Köyü ve Bünüş Köyü’nün kullandığı grup yolunda bulunan Sayık Köprüsü’nde yapılması planlanan genişletme çalışmaları hakkında da incelemelerde bulunan Vali Kılıç, projeyle ilgili detayları yerinde değerlendirdi.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri

Vali Kılıç, Dörtdivan ilçesinden 21 köy ve Gerede ilçesinden 36 köyü kapsayan, DSİ 53. Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bolu 2. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri" kapsamında devam eden çalışmaları da yerinde inceledi. Bu çalışmaların bölge tarımına sağlayacağı katkılar üzerinde durdu.

Drenaj kanalları ve taş toplama çalışmaları

Vali Erkan Kılıç, arazi toplulaştırma projeleri kapsamında yürütülen drenaj kanalları ve tarlalardan çıkan taşların toplanması çalışmalarını da inceledi. Bu çalışmaların bölgedeki tarımsal verimliliği artıracağını belirterek, yetkililerden bilgi aldı.

Projelerin bölgeye katkıları

Yapılan incelemeler sırasında Vali Kılıç, çalışmaların Bolu’ya, Dörtdivan ve Gerede ilçelerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin tarım ve ulaşım altyapısının önemli ölçüde güçleneceğini ifade etti.

Vali Kılıç, ziyareti sırasında gelecekte yapılması planlanan projeler hakkında da yetkililerden bilgi aldı. Bölgede hayata geçirilecek yeni projelerle ilgili planlamaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti ve bu projelerin Bolu’nun gelişimine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.