25 May 2024 - 00:00- Güncel G:

Bolu Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Ok, "Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz"

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Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve 56 veteriner hekimleri odası, sokak hayvanları yasa tasarısının nihai haline gelmeden önce, tarih boyunca insanlarla birlikte yaşayan kedi ve köpeklerin korunması için görüşlerinin alınmasını talep etti. Bu konuda yapılan açıklamada, "Yasalar öldürmez, yaşatır; meslek yeminimize bağlı kalacağız, yaşatacağız!" denildi.

Bolu Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Ok, "Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz" mask
Bolu Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Ok, "Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz"
Bolu Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Ok, "Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz"
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Bolu Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Ok,

Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz

Bolu'da basın açıklaması yapan Bolu Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Ok, "Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz" diyerek sokak hayvanlarının yaşatılması gerektiğini savundu. Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin ve 56 Veteriner Hekimleri Odası'nın ortak açıklamasını paylaşan Ok; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın iş birliğiyle hazırlanan yasa tasarısının TBMM'ye sunulacağını belirtti.

Görüşlerin alınmaması ve endişeler

Veteriner hekimlerin ortak basın açıklamasını paylaşan Bolu Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Ok, tasarı hazırlanırken kendilerinden görüş alınmadığını vurgulayarak, değişikliklerin sahadan ve bilimsellikten uzak olduğunu, uygulanmasının mümkün olmadığını ve toplumsal vicdanı rahatsız edici nitelikte olduğunu kaygı ile belirtti. Bu değişikliklerin ülkeye 20 yıl kaybettireceği endişesi basın açıklamasında dile getirildi.
Bolu Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Ok,

5199 Sayılı Kanun ve yerel yönetimlerin yükümlülükleri

2004 yılında yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu öncesinde sahipsiz hayvanların insanlık dışı yöntemlerle yok edilmekte olduğunu hatırlatan veteriner hekimler “Ancak kanunla birlikte her türlü itlaf yasaklandı ve yerel yönetimlere sahipsiz hayvanların bakımı, tedavisi ve rehabilitasyonu için yükümlülükler getirildi. Ne yazık ki, birçok yerel yönetim bu yükümlülükleri yerine getirmedi” dedi.

Cezai yaptırımların eksikliği ve ötanazi tartışmaları

Veteriner hekimler, sahipsiz hayvan popülasyonunun artmasının en büyük nedenlerinden birinin yerel yönetimlerin cezai yaptırımlarının eksikliği olduğunu belirtti. 2021 yılında yapılan kanun revizyonu da bu durumu değiştirmedi. Ayrıca, ötanazi uygulamasının gündeme getirilmesi, veteriner hekimler tarafından etik, insani ve vicdani bulunmadı.

Bolu Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Ok,

Veteriner hekimlerin çözüm önerileri

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, sahipsiz hayvanların itlafına neden olacak her türlü uygulamaya karşı olduklarını açıkladı. Büyükşehir belediyelerinde Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ve diğer belediyelerde Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulması, veteriner hekimler ve yardımcı personelin sayısının artırılması, hayvan bakımevlerinin kurulması gibi çözüm önerileri sundular

Sahipsiz hayvanların refahı ve toplumsal sorumluluk

Türk Veteriner Hekimleri Birliği ayrıca sokak hayvanlarının refahı için sahipsiz kedi ve köpeklerin sahiplenilmesinin teşvik edilmesi ve kimliklendirmelerinin kolaylaştırılması gerektiğini belirterek hayvan sahiplenme şartlarının yeniden düzenlenmesi ve sokak hayvanlarını terk edenlere ciddi yaptırımların uygulanması gerektiğini bildirdi.  Ayrıca, kırsal alanlardaki hayvanlar denetim altına alınarak sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapılması gerektiği kaydedildi.

# durumu, Türk, tarım, Çevre

25 May 2024 - 00:00 - Güncel

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