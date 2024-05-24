Su kanalına uçan araç ters döndü… Kaza Bolu Dağı'nda paniğe yol açtı...

Karanlıkdere mevkiinde kaza

Bolu Dağı Karanlıkdere mevkiinde meydana gelen trafik kazası, hem sürücüler hem de bölge sakinleri arasında paniğe yol açtı. Düzce'den Bolu'ya doğru seyir halinde olan 34 PY 915 plakalı Ford marka otomobilin sürücüsü E. A., direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına girdi ve araç ters döndü.

Direksiyon hakimiyeti kaybedildi

Alınan bilgilere göre, sürücü E. A.'nın virajı alamaması sonucu yaşanan kaza, araçta büyük hasara neden oldu. Olayın ardından bölgeye hemen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, sürücüyü araçtan çıkarmayı başardı.

İlk müdahale olay yerinde yapıldı

Sağlık ekipleri, yaralanan sürücü E. A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralının durumunun stabil olduğu, ancak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kazanın ardından su kanalında ters dönen araç, çevredeki vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla çıkartılmaya çalışıldı.

Trafik kısa süreliğine aksadı

Kaza nedeniyle Bolu Dağı'nda trafik kısa süreliğine aksadı. Yol, tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araç ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kanaldan çıkarıldı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü ve araçların geçişi tekrar sağlandı.

Kaza yerinde incelemeler başlatıldı

Kazanın ardından olay yerinde incelemeler başlatıldı. Polis ekipleri, kazanın tam olarak nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla görgü tanıklarının ifadelerini aldı ve araç üzerinde teknik incelemeler yaptı. İlk bulgular, sürücünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği yönünde.

Güvenlik uyarıları

Bu tür kazaların sıkça yaşandığı Bolu Dağı geçişlerinde, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Yetkililer, özellikle Karanlıkdere mevkiinde hız limitlerine uyulması ve dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, kış aylarında bu bölgedeki yolların daha kaygan olabileceği ve sürücülerin ekstra önlem alması gerektiği belirtildi.

Kazanın ardından bölgede yaşanan kısa süreli panik, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sürücünün hastanede tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle meydana gelen aksaklıkların giderilmesiyle, bölgedeki trafik tekrar eski seyrine döndü.

Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için sürücülerin daha dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları gerektiği, yetkililer tarafından bir kez daha hatırlatıldı.