Bolu CHP Milletvekili Türker Ateş'ten sokak hayvanları için hükümete insancıl çözüm çağrısı

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, sokak hayvanlarının uyutulmasını içeren kanun teklifine tepki göstererek hükümeti insancıl çözümler üretmeye ve kısırlaştırma seferberliği başlatmaya çağırdı. "İnsancıl çözümü seçin" dedi.

Sokak hayvanlarına insancıl çözüm gerekiyor

Ateş, hükümetin Meclis’e sunmaya hazırlandığı sokak hayvanlarının uyutulmasını içeren kanun teklifini eleştirerek, bu teklifin bir ölüm fermanı olduğunu belirtti. "Kanun teklifi, sokak hayvanlarının sorununu çözmekten ziyade, onların ölümüne yol açacaktır. İktidara sesleniyoruz, ülke genelinde hızla kısırlaştırma seferberliğini başlatın" dedi.

Kısırlaştırma seferberliği şart

Ateş, sokak hayvanlarının uyutulmasının ve itilafının artan popülasyona çözüm olmayacağını vurguladı. Bu yöntemlerin insanlığa sığmadığını belirten Ateş, “Sanki yıllardır pek çok kurum çözüm için çalışmamış, 2019 yılında Meclis Hayvan Hakları Komisyonu’nda siyasi partilerce de somut öneriler üzerine anlaşılmamış gibi iktidar, şimdi alelacele bir ölüm fermanı imzalatmanın derdine düştü” ifadelerini kullandı.

Bakımevi ve kısırlaştırma merkezleri kurulmalı

Ateş, toplum sağlığı ve güvenliği ile sokak hayvanlarının korunması için vicdani ve rasyonel çözümlerin tükenmediğine dikkat çekerek, "Hızla kısırlaştırma ve üretimin tam kontrolü sağlanmalıdır. Bunun için tüm illerimizde bakımevi ve kısırlaştırma merkezleri kurulmalıdır. Kamu harcamalarında israf edenler bize bütçe kısıtlarından bahsetmesinler" dedi.

Denetimler ve çip sistemi

Ateş, üretim, satış, ithalat ve internet üzerinden yapılan üretim ve satışların sıkı denetim ve cezalarla kontrol altına alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca çip sisteminin Bakanlıkça sıkı takibinin sağlanması gerektiğini vurguladı. "Üretim, satış, ithalat, merdiven altı üretim, internette üretim ve satış gibi diğer kaynaklar da denetim ve cezayla kurutulmalıdır" dedi.

Diğer ülkelerin örnekleri

Ateş, sokak hayvanlarını uyutma yöntemini uygulayan ülkelerde her yıl milyonlarca hayvanın öldüğüne dikkat çekti. TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın Avrupa’dan 7 ülkeyi incelediğini belirtti. "Komşu Yunanistan, kısırlaştırma ve geri bırakma seferberliği ile epey yol aldı. Hollanda ise uzun zamandır ‘Topla, Kısırlaştır, Aşıla ve Geri Gönder’ programını uyguluyor" diye konuştu.

Türkiye için uygulanabilir çözümler

Ateş, Türkiye'nin bu tür programları uygulayabilecek maddi güce sahip olduğunu belirtti. "Biz de bunu başarabilecek maddi güçte bir ülkeyiz. Üstelik sokak canlarıyla ortak yaşam deneyimi ve onların yaşamına saygıyı içeren manevi değerleri olan bir toplumuz" diyerek, Türkiye'nin sokak hayvanları konusunda insancıl çözümler üretme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.