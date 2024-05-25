Dijital çağın göz sağlığı… Z kuşağında miyopi tehlikesi

Çocuklarda dijital ekran kullanımının artmasıyla miyopi riski yükseliyor. Erken teşhis, düzenli kontroller ve açık hava aktiviteleri miyopi ilerlemesini yavaşlatabilir. Dr. Aziz Çil'in önerileriyle çocukların göz sağlığını koruma yolları.

Genetik faktörler ve çevresel etkenler

Miyopiye neden olan faktörler arasında genetik yatkınlık önemli bir rol oynuyor. Dr. Çil, anne-baba veya yakın akrabalarda miyopi bulunması durumunda çocuklarda miyopi görülme olasılığının arttığını vurguluyor. Ayrıca, çocukların erken yaşta uzun saatler boyunca cep telefonu ve tablet kullanmasının miyopi gelişimini tetiklediğini ifade ediyor.

Miyopi ilerlemesi ve önlemler

Miyopinin genellikle ilkokul çağlarında başladığını ve yirmili yaşlara kadar ilerlediğini belirten Dr. Çil, miyopinin gerilemesinin mümkün olmadığını, ancak ilerlemesinin yavaşlatılabileceğini söylüyor. Yüksek derecelerde miyopisi olan kişilerde glokom, retina yırtığı ve retina dejenerasyonu gibi diğer göz rahatsızlıklarının da ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, özel lensler, gözlük camları ve bazı göz damlaları ile miyopi ilerlemesinin yavaşlatılması gerektiğini ifade ediyor.

Açık havanın önemi

Miyopi ilerlemesini yavaşlatmada açık havada yapılan aktivitelerin ve güneş ışığından faydalanmanın önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Çil, son araştırmaların bu yönde olumlu sonuçlar verdiğini belirtiyor. Çocukların açık havada daha fazla vakit geçirmesinin miyopi riskini azalttığını ifade ediyor.

Göz sağlığını korumak için öneriler

Dr. Çil, çocukların gereksiz göz yorgunluğundan korunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle cep telefonu ve bilgisayar karşısında uzun süreler geçirilmemesi gerektiğini belirtiyor. Göz sağlığını korumak için düzenli aralıklarla göz kontrollerinin yapılmasının önemine de dikkat çekiyor.

Düzenli kontrollerin önemi

Miyopi tespit edilen çocukların altı ayda bir düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirten Dr. Çil, hızlı bir ilerleme gözlendiğinde özel gözlük camları ve damlalarla müdahale edilmesi gerektiğini söylüyor. Periyodik kontrollerin ve görsel şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Z kuşağında miyopi yaygınlığı artarken, erken teşhis ve düzenli göz kontrollerinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Çocukların dijital ekran kullanımını sınırlamak, açık havada daha fazla vakit geçirmelerini sağlamak ve genetik yatkınlık durumunda dikkatli olmak, miyopinin ilerlemesini yavaşlatmada etkili adımlar olarak öne çıkıyor.