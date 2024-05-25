Kene ve sivrisinekleri sizden uzak tutacak işte o koku ve yöntemler

Birçoğumuzun rahatsız olduğu kene ve sivrisineklere yıllardır çözümler aranıyordu. Kene için ormanlık alanlara gidildiğinde kapalı kıyafetler giyilmesi, eğer kene ısırırsa asla çıplak elle dokunulmaması ve hastaneye gidilerek bir doktor yardımı alınması gerektiği öneriliyor. Sivrisinekler için ise kapalı ama açık renk kıyafetler giyilmesi öneriliyordu. Ama bunlar ne keneyi nede sivrisinekleri tamamen uzak tutmak için yetmiyordu.

Kene ve sinekler lavanta kokusuna gelmiyor

Tüm bu çözümleri yabana atacak bir çözüm bulundu lavanta kokusu. Sivrisinekler ve kenelerin lavanta kokusundan hiç hoşlanmadığı tespit edildi. Bu sayede hem mis gibi kokabilecek hem de kene ve sivrisinek korkusu olmadan yaşayabileceksiniz. Ama dikkat edin eğer alerjiniz var ise başka yöntemlere başvurmanız gerekmektedir. Hem sivrisineğin hem de kenenin sevmediği kokular arasında sirke, limon, portakal kokuları da bulunur.

Sivrisineklerin sevmediği kokular

Sivrisineklerin lavanta, sirke, limon ve portakal kokularının haricinde başka sevmediği kokularda vardır bunlar ada çayı, kadife çiçeği, karanfil, okaliptüs, defne, reyhan, sarımsak, biberiyenin kokuları da sineklerin sevmediği kokular arasındadır. Fesleğen, reyhan ve karanfil kokusunu sıkmak istemezseniz bu bitkileri camınızın önüne ya da başucunuza koyarak da sinekleri kendinizden ve evinizden uzaklaştırabilirsiniz.

Kenelerin ise sevmediği diğer kokular nane, gül, tarçın ve sardunyadır. Son olarak keneyi vücuttan uzak tutmak için sarımsak yenmesi gerektiğini söyleyenlerde var. Sarımsak tüketildiğinde vücuda kenenin sevmediği bir koku yayılıyor ve bu kokuda keneyi vücuttan uzak tutuyormuş.