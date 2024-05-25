Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Kurbanlığın sevkiyatında nelere dikkat edilmeli?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan sevklerinde uyulması gereken kuralları belirledi. Bu kurallar, hayvan refahı ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesini hedefliyor. Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler ve diğer detaylar haberde.

Hayvan refahı ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi

Bakanlık, Kurban Bayramı nedeniyle il içi ve iller arası artması beklenen hayvan hareketlerinde, hayvan refahının korunması ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi için bir dizi önlem aldı. Menşeinde bulaşıcı hastalık bulunan, kayıtlı olmayan veya kulak küpesi bulunmayan hayvanların sevkine kesinlikle izin verilmeyecek. Ayrıca, sığır cinsi hayvanlar için pasaport ve koyun-keçi türü hayvanlar için nakil belgesi olmayan hayvanların alım satımı ve kesimi de yasaklandı.

Taşıma araçlarının temizliği ve dezenfeksiyonu

Kurbanlık hayvanların taşınmasında kullanılacak araçlar, nakil öncesi ve sonrasında il ve ilçe tarım müdürlüklerince temizlenip dezenfekte edilecek. Hayvan refahının sağlanması için aşırı hayvan yüklemesi yapılmayacak ve hayvanların nakliye sırasında yaralanmalarına veya gereksiz acı çekmelerine neden olabilecek araçlarla sevklerine izin verilmeyecek.

Veteriner kontrolleri ve sağlık raporları

Sevk edilecek kurbanlık hayvanlar, resmi veteriner hekimler tarafından muayene edilip gerekli kontrollerden geçirilecek. Sağlıklı bulunan hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenerek iller arası nakle izin verilecek. Veteriner sağlık raporu olmadan iller arası kurbanlık nakleden hayvan ve araç sahiplerine ise ilgili mevzuat uyarınca cezai işlem uygulanacak.

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ve diğer önlemler

Özellikle hastalığın görüldüğü bölgelerde, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) taşıyıcısı keneler yönünden detaylı muayeneler yapılacak ve gerekli tedbirler alındıktan sonra sevk işlemleri gerçekleştirilecek. Hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları ve Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından belirlenen satış yerlerinde, kurbanlık hayvanların alım ve satımı yapılabilecek.

Trakya Bölgesi ve şap hastalığı önlemleri

Trakya bölgesinin şap hastalığından arınmışlık statüsünün korunması amacıyla, İstanbul’un Avrupa yakasında belirlenmiş hayvan satış ve kesim yerleri hariç, bu bölgeye şap ve koyun-keçi vebası hastalığına duyarlı hayvan sevkine Kurban Bayramı döneminde de izin verilmeyecek. Bu çerçevede, İstanbul başta olmak üzere bölgeye giriş ve geçiş yollarındaki denetimler artırılacak.

Kurbanlık hayvan satın alırken dikkat edilmesi gerekenler

Kurbanlık satın alınırken, hayvanların sağlıklı ve kayıtlı olmasına özen gösterilmesi büyük önem taşıyor. Kulak küpesi, veteriner sağlık raporu veya hayvan pasaportu bulunan, öncelikle erkek ve yaşını doldurmuş hayvanların seçilmesi öneriliyor. Gebe veya damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların kurbanlık olarak seçilmemesi gerekiyor. Bu tür hayvanların satış yerlerine girişlerine ve kesimlerine izin verilmeyecek.

Bulaşıcı hastalık durumunda bildirim zorunluluğu

Kurbanlık hayvan satış yerlerinde bulaşıcı hastalık veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görüldüğünde, ilgili ve yetkili kişiler tarafından derhal bölgenin mülki idare amirine veya tarım ve orman il/ilçe müdürlüklerine bildirilmesi gerekiyor.