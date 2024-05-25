Mutfağın vazgeçilmezi soğan nereye gidiyor? Açılan makas tartışmalara neden oluyor…

Soğan hasadı devam ederken tarlada kilogram fiyatları 5-6 liraya kadar düştü. Mutfakların vazgeçilmezi olan soğanın üretim süreçleri ve fiyat değişimleri ise dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Tarladan marketlere soğan fiyatlarında büyük düşüş

Bu yıl dönüm başına 4-6 ton arasında verim alınan soğanlar, hasat edildikten sonra elçileri tarafından sayılarak kamyonlara yüklenip satışa çıkıyor. Ancak son bir ay içinde tarladaki soğan fiyatları 10 lira birden düşerek 5-6 lira seviyesine geriledi. Bu durum, üreticileri zor durumda bırakıyor.

İlk çıktığında 18-20 liradan satıldı

ilk çıktığı günlerde 18-20 liradan satılmaya başlanan soğanın zamanla fiyatların düşmesi, şu an tarladan marketlere kadar 5-6 lira arasında değişen fiyatlarla satılmasına neden oldu. Soğanın söküm maliyetinin 3 lira olduğunu belirten üretici geri kalan 3 liranın tüccara kaldığını belirtiyor.

İç piyasada tüketim artıyor

Soğanın yurt dışına da gönderiliyor ancak şu aralar iç piyasada tüketimin daha fazla. Soğan ekiminin az olması ve bir kısmının hastalık nedeniyle zarar görmesi, beklenen kazancı ise sağlamadı.

Fiyatlar neden yükselmiyor?

Soğan ekimi az olmasına rağmen fiyatlar beklendiği gibi yükselmedi. Yurt dışına da soğan gönderiliyor ancak fiyatlar düşmeye devam ediyor. Soğanın para kazandırmaması nedeniyle bu ara soğan iç piyasada tüketiliyor. Fiyatların yükselmesi bekleniyor ancak henüz bu beklenti karşılık bulmadı.

Marketlerde soğan fiyatları 15-20 lira

Soğanın tarlada 5-6 liradan satılmasına rağmen market ve pazarlarda 15-20 liradan satıldığını söyleyen üretici, marketlerde alış-satış fiyatlarının yazılması gerektiğini belirtiyor. Makasın açılmaması için tüketicinin marketin kaç lira kazanıp kazanmadığını görmesi gerekiyor. Çünkü iddiaya göre arada büyük bir fiyat farkı var.

Tüketici ve üretici arasındaki makas farkı

Üreticiler, tarladaki düşük fiyatlara karşın marketlerdeki yüksek fiyatlar nedeniyle zor durumda kalıyor. Tüketiciler ise bu durumdan olumsuz etkileniyor. Soğanın tarlada 5-6 lira olup marketlerde 15-20 liradan satılması büyük bir sorun olarak görülüyor. Bu farkın kapatılması gerektiği belirtiliyor.

Soğan hasadı sürerken, fiyatlardaki büyük dalgalanmalar üreticileri zorluyor. Marketlerdeki yüksek fiyatlar ise tüketicilerin tepkisini çekiyor. Üretici ve tüketici arasındaki makas farkının kapatılması, hem üreticilerin hem de tüketicilerin mağduriyetini azaltabileceği düşünülüyor. Soğan üretiminde sürdürülebilir politikalar ve adil fiyatlandırma, bu sorunun çözümünde önemli bir rol oynayabilir.