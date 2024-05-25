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Şirketlere yüzde 15 asgari vergi geliyor: kâr ve zarar dikkate alınmayacak

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Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye'de tüm şirketlere yüzde 15'e kadar asgari kurumlar vergisi geliyor. Kâr ya da zarara bakılmaksızın uygulanacak bu vergi, iş dünyasında karışık tepkilere yol açtı.

Şirketlere yüzde 15 asgari vergi geliyor: kâr ve zarar dikkate alınmayacak mask
Şirketlere yüzde 15 asgari vergi geliyor: kâr ve zarar dikkate alınmayacak
Şirketlere yüzde 15 asgari vergi geliyor: kâr ve zarar dikkate alınmayacak
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Yeni vergi düzenlemesi

Türkiye'de tüm şirketler için yeni bir vergi düzenlemesi geliyor. Bu düzenleme ile şirketlerin kâr ya da zarar etmesine bakılmaksızın, yüzde 15'e kadar asgari kurumlar vergisi uygulanacak. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan bu tasarı, Meclis'e sunulmuş durumda ve yasalaşması bekleniyor.

Şirketlere yüzde 15 asgari vergi geliyor: kâr ve zarar dikkate alınmayacak

Verginin amacı ve kapsamı

Bu yeni verginin amacı, vergi adaletini sağlamak ve devletin vergi gelirlerini artırmak olarak açıklanıyor. Yeni düzenleme, zarar eden şirketlerin bile en azından belirli bir oranda vergi ödemesini öngörüyor. Böylece, vergi tabanının genişletilmesi ve kayıt dışı ekonominin azaltılması hedefleniyor.

Şirketlere yüzde 15 asgari vergi geliyor: kâr ve zarar dikkate alınmayacak

Etkilenecek sektörler ve şirketler

Yeni düzenlemeden tüm sektörler ve şirketler etkilenecek. Özellikle kâr marjı düşük olan ve zarar eden şirketler için bu vergi yükü önemli bir maliyet oluşturacak. Bu durumun, küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu.

Şirketlere yüzde 15 asgari vergi geliyor: kâr ve zarar dikkate alınmayacak

İş dünyasının tepkileri

İş dünyası, yeni vergi düzenlemesine karışık tepkiler veriyor. Bazı iş insanları, bu düzenlemenin kayıt dışı ekonomiyi azaltabileceğini ve vergi adaletini sağlayabileceğini düşünüyor. Ancak, birçok işletme temsilcisi, özellikle zarar eden firmalar için bu verginin büyük bir yük olacağını ve rekabet gücünü zayıflatabileceğini dile getiriyor.

Şirketlere yüzde 15 asgari vergi geliyor: kâr ve zarar dikkate alınmayacak

Vergi oranları ve hesaplama yöntemleri

Yeni vergi düzenlemesi, şirketlerin yıllık gelirlerine göre farklı oranlarda uygulanacak. Vergi oranı, şirketlerin kâr ya da zarar durumuna bakılmaksızın yüzde 15'e kadar çıkabilecek. Verginin hesaplanmasında ise şirketlerin mali tabloları ve gelir beyanları esas alınacak.

Şirketlere yüzde 15 asgari vergi geliyor: kâr ve zarar dikkate alınmayacak

Gelecek beklentileri

Maliye Bakanlığı, bu düzenlemenin ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını ve vergi gelirlerini artıracağını öngörüyor. Ancak, düzenlemenin nasıl uygulanacağı ve hangi sonuçları doğuracağı konusunda hala birçok soru işareti bulunuyor. İş dünyası ve ekonomi uzmanları, bu yeni verginin etkilerini yakından takip edecek.

# Türkiye, vergi, gelir

25 May 2024 - 18:00 - Ekonomi

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