Miras kalan tapu sahiplerine iyi haber! Yeni düzenlemeler ile miras paylaşımı daha adil olacak! Yapmanız gerekenler neler?



Miras Paylaşımında Şeffaflık ve Adalet

Yeni düzenlemeler ile birlikte mirasçılar arasında yaşanan paylaşım süreci daha şeffaf ve adil bir şekilde ilerleyecek. Artık tapu sahipleri, miras kalan mal varlığını daha hızlı ve etkili bir şekilde paylaşabilecekler. Bu düzenleme sayesinde mirasçılar arasında yaşanan anlaşmazlıkların önüne geçilerek, adaletli bir miras paylaşımı sağlanacak.

Noter Şartı Kalktı: Kolaylaşan Tapu Devir İşlemleri

Bilindiği üzere, tapu paylaşımı süreçleri son dönemde yapılan düzenlemelerle beraber Türkiye'de önemli değişikliklere uğramaktadır. Her sene milyonlarca vatandaşa aile büyüklerinden tapular kalırken, bu tapular hakkında yeni bir karar alınmıştır. Bundan sonra kardeşler arasında notere gitmeye gerek duyulmayacak. Bölünmüş malın satışında çıkan sorunların çözümü genellikle kardeşlerden birinin diğerlerinin hissesini satın alması yoluyla sağlanıyordu. Yıllardır yürürlükte olan uygulamaya göre kardeşler, mirasa konu olan taşınmazın devri için noter onaylı bir sözleşmeye ihtiyaç duymaktaydı. Yapılan düzenleme ile hisseli tapu devri için noter onayı şartı yürürlükten kaldırıldı.

Yazılı Sözleşme Yeterli: Hızlı ve Kolay Devir İşlemleri

Yeni uygulamaya göre, miras payının kardeşe devri için iki taraf arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve sözleşmenin imzalanması esnasında hisse sahibi tüm paydaşların hazır bulunması yeterli olacak. Bu karar, milyonlarca vatandaşa aile büyüklerinden kalan tapuların kardeşler arasında paylaşım sürecini de kolaylaştırmayı hedefliyor. Finans365.com'da yer alan habere göre, hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak karar alması ve tapu işlemlerinde hazır bulunması gerekir. Taraflar, arzu etmeleri halinde tapu devir işlemlerini yürütmesi için avukatlarına vekalet verebilirler.

Tapu Sicil Müdürlüğü ve Noter İşlemleri

Hisseli tapu alırken Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri eksiksiz şekilde tamamlanmalı, satışa konu taşınmazın kesin ve net sınırları belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir. Hisseli tapu satış işlemlerinde mutlak suretle aranan noter şartı, devir işlemlerine konu tarafların ağabey-kardeşlik ilişkisi içerisinde olması halinde aranmayacak. Tarafların, aynı anne ve babaya sahip olmaları halinde miras kalan evin devir işlemleri için yazılı bir sözleşme yapılması yeterli olacak.

Miras Paylaşımında Avukatların Rolü

Hisseli tapuların kesin satış işlemleri için, yüzdesine bakılmaksızın tüm pay sahiplerinin ortak onay şartı aranırken, tüm hisse sahiplerini temsil edecek bir avukata onay vermek ve yapılacak işlemleri kolaylaştırmak mümkün. Satış işleminin ardından kendi payını satan tarafa, üzerinde anlaşılan payın maddi karşılığı ödenir. Hisseli tapu devri için ilçe belediyelerinde yürütülecek tapu işlemlerinde tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması gerekiyor.

Mirasçılar İçin Kolaylıklar ve Yenilikler

Yeni düzenlemeler, mirasçılar için büyük kolaylıklar sağlıyor. Tapu devir işlemlerinde noter şartının kalkması ve yazılı sözleşmenin yeterli olması, işlemleri hızlandırırken maliyetleri de düşürüyor. Ayrıca, avukatlara vekalet verme imkanı ile miras paylaşım süreci daha profesyonel ve güvenli bir şekilde yönetilebilecek. Tüm bu yenilikler, mirasçılar arasında olası anlaşmazlıkların önüne geçerek, adaletli ve hızlı bir paylaşım sürecini garanti altına alıyor.

Hisseli Tapu Devir İşlemleri: Adım Adım Rehber

1. Yazılı Sözleşme Hazırlığı

Miras payının kardeşe devri için öncelikle yazılı bir sözleşme hazırlanmalıdır. Bu sözleşme, miras kalan taşınmazın devrini ve pay sahiplerinin haklarını net bir şekilde belirtmelidir.

2. Tapu Sicil Müdürlüğü ve Noter İşlemleri

Sözleşme hazırlandıktan sonra, Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri eksiksiz şekilde tamamlanmalıdır. Bu işlemler sırasında, satışa konu taşınmazın kesin ve net sınırları belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir.

3. Avukat Vekaleti

Taraflar, arzu etmeleri halinde tapu devir işlemlerini yürütmesi için avukatlarına vekalet verebilirler. Bu vekaletname ile avukat, tüm tapu devir işlemlerini taraflar adına yürütebilir.

4. Hisse Sahiplerinin Onayı

Hisseli tapuların kesin satış işlemleri için tüm pay sahiplerinin ortak onay şartı aranır. Tüm hisse sahiplerini temsil edecek bir avukata onay vermek ve yapılacak işlemleri kolaylaştırmak mümkündür.

5. Maddi Karşılık Ödeme

Satış işleminin ardından kendi payını satan tarafa, üzerinde anlaşılan payın maddi karşılığı ödenir. Bu ödeme, satış işlemi tamamlandıktan sonra yapılır.

Mirasçılar İçin Pratik Bilgiler

Hisseli Tapu Satışında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hisseli tapu satış işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemlerinin eksiksiz şekilde tamamlanması, satışa konu taşınmazın kesin ve net sınırlarının belirlenmesi ve parsellerin tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, tüm pay sahiplerinin ortak onayının alınması ve gerekli durumlarda avukata vekalet verilmesi önemlidir.

Yeni Düzenlemelerin Avantajları

Yeni düzenlemeler, miras paylaşım sürecini daha adil, şeffaf ve hızlı hale getirmektedir. Noter şartının kaldırılması ve yazılı sözleşmenin yeterli olması, işlemleri hızlandırırken maliyetleri de düşürmektedir. Ayrıca, avukatlara vekalet verme imkanı ile miras paylaşım süreci daha profesyonel ve güvenli bir şekilde yönetilebilmektedir.