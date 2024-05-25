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Yozgat'ta üretilen keklikler Bolu'da doğaya salınacak

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Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 2024 yılında 4 bin 100 kınalı keklik üretecek. Bu keklikler, Bolu dahil 8 ilde doğaya salınarak ekolojik dengeyi korumaya ve tarımsal üretime katkı sağlayacak.

Yozgat'ta üretilen keklikler Bolu'da doğaya salınacak mask
Yozgat'ta üretilen keklikler Bolu'da doğaya salınacak
Yozgat'ta üretilen keklikler Bolu'da doğaya salınacak
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Yozgat'ta kınalı keklik üretimi başladı

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Tesisleri, 2024 yılı için kınalı keklik üretimine başladı. 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren tesis, bugüne kadar 208 bin kınalı keklik üreterek doğaya saldı. Bu yıl ise 4 bin 100 kınalı keklik doğaya bırakılacak. Bu keklikler, Bolu'nun da aralarında bulunduğu 8 farklı ilde ekosistemin desteklenmesi amacıyla doğaya salınacak.

Yozgat'ta üretilen keklikler Bolu'da doğaya salınacak

Kınalı kekliklerin ekosistemdeki rolü

Kınalı keklikler, güzel görüntüleri ve ötüşleri ile bilinirken, ekolojik sistemin korunmasında da büyük rol oynamaktadır. Özellikle süne yedikleri için tarım alanlarında çiftçinin dostu olarak bilinirler. Keklikler, doğal böcek kontrolü sağlayarak tarımsal verimliliği artırır ve zararlı böceklerin yayılmasını engeller.

Yozgat'ta üretilen keklikler Bolu'da doğaya salınacak

17 yılda 208 bin keklik üretildi

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Cihan Eğilmez, 17 yıldır tesisin başarılı bir şekilde kınalı keklik üretimi yaptığını belirtti. "2007 yılında kurulan tesisimiz, bugüne kadar 208 bin adetin üzerinde kınalı keklik üretimi gerçekleştirdi. Bu keklikler 35 farklı ilimize yerleştirilerek doğal dengeyi sağlamaya yardımcı oldular" dedi.

Yozgat'ta üretilen keklikler Bolu'da doğaya salınacak

2024 yılı hedefi: 4 bin 100 keklik

2024 yılı için belirlenen üretim hedefi doğrultusunda, 4 bin 100 kınalı keklik üretimi planlanmıştır. Bu keklikler, Çanakkale, Bursa, Bilecik ve Bolu gibi 8 farklı ilde doğaya salınacak. Yozgat’ta üretilen bu keklikler, özellikle ava kapatılmış alanlarda doğaya bırakılarak popülasyonun dengelenmesine katkı sağlayacak.

Doğal dengenin yeniden sağlanması

Kekliklerin doğaya salınmasının temel amacı, doğal dengesinin bozulduğu bölgelerde ekolojik dengeyi yeniden sağlamaktır. Cihan Eğilmez, "Bu üretimdeki amacımız, doğal dengesini kaybetmiş olan kınalı keklik popülasyonunu tekrar dengeye sokmaktır. Bu salımlar, ava kapatılmış alanlarda yapılacaktır" şeklinde konuştu.

Yozgat'ta üretilen keklikler Bolu'da doğaya salınacak

Bolu'da keklik popülasyonuna katkı

Bolu, kekliklerin doğaya salınacağı illerden biri olarak öne çıkıyor. Bu bölgede doğaya salınacak keklikler, yerel ekosistemin korunmasına ve tarımsal üretimin desteklenmesine katkıda bulunacak. Kekliklerin doğal düşmanlarının azalmasıyla birlikte, bu kuşlar doğada daha etkin bir şekilde varlık gösterebilecekler.

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kınalı keklik üretim programını gelecekte de devam ettirerek ekolojik dengeyi koruma hedefini sürdürecek. Bu sayede, doğal dengenin sağlanması ve tarımsal alanların korunması için önemli adımlar atılmaya devam edilecek.

Yozgat’ta üretilen kınalı keklikler, Bolu ve diğer illerde doğaya salınarak hem ekosistemi koruyacak hem de tarımsal verimliliği artıracak önemli bir rol üstlenecek.

# 100, tarım

25 May 2024 - 20:00 Bolu- Güncel

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