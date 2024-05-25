25 May 2024 - 01:00- Güncel G:

Bolu Belediyesi’nde vezneler Cumartesi günü açık olacak… Vergi ödemelerinde 1. Taksit İçin Son Gün 31 Mayıs

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Bolu Belediyesi, vergi mükelleflerinin 1. taksit ödemelerini rahatlıkla yapabilmeleri için çalışma saatlerinde düzenleme yaptı. Hafta sonu, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00 ve 16.00 arasında hizmet verecek olan vezneler vergi ödemelerinin 1. Taksitini kabul edecekken e-belediye uygulamaları ile ödeme de yapılabilecek. Vergi ödemeleri için son gün 31 Mayıs!

Bolu Belediyesi’nde vezneler Cumartesi günü açık olacak… Vergi ödemelerinde 1. Taksit İçin Son Gün 31 Mayıs mask
Bolu Belediyesi’nde vezneler Cumartesi günü açık olacak… Vergi ödemelerinde 1. Taksit İçin Son Gün 31 Mayıs
Bolu Belediyesi’nde vezneler Cumartesi günü açık olacak… Vergi ödemelerinde 1. Taksit İçin Son Gün 31 Mayıs
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Vatandaşlara rahatlık için çalışma saatlerinde düzenleme

Bolu Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerinin 1. taksit ödemeleri için son günün 31 Mayıs Cuma olması nedeniyle vatandaşların ödemelerini rahatlıkla yapabilmeleri için çalışma saatlerinde değişiklik yaptı. Bu kapsamda, vergi mükelleflerinin işlerini daha kolay halledebilmesi amacıyla hafta sonu ve hafta içi vezne saatlerinde düzenlemeler yapıldı.

Bolu Belediyesi’nde vezneler Cumartesi günü açık olacak… Vergi ödemelerinde 1. Taksit İçin Son Gün 31 Mayıs

Hafta sonu ve hafta içi çalışma saatleri

Vergi ödemelerinde her türlü kolaylığı sunan Bolu Belediyesi, hafta sonu 25 Mayıs Cumartesi 10.00 ilâ 16:00 arasında hizmet verecek. Bu sayede, vatandaşlar işlerini aksatmadan vergi ödemelerini gerçekleştirebilecekler.

Bolu Belediyesi’nde vezneler Cumartesi günü açık olacak… Vergi ödemelerinde 1. Taksit İçin Son Gün 31 Mayıs

E- belediye uygulamaları ile kolaylık

Bolu Belediyesi, e-belediye uygulamaları ile internetten ödeme seçenekleri sunarak vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Bu uygulamalar sayesinde, vatandaşlar vergi ödemelerini internet üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ayrıca posta çeki ve kredi kartına taksit seçenekleri de mevcut.
Bolu Belediyesi’nde vezneler Cumartesi günü açık olacak… Vergi ödemelerinde 1. Taksit İçin Son Gün 31 Mayıs

İnternet üzerinden ödeme avantajları

İnternet üzerinden yapılan vergi ödemeleri, hem belediye hem de vatandaş için büyük avantajlar sunuyor. Vatandaşlar, sıra beklemeden ve vezneye gitme zorunluluğu olmadan ödemelerini yapabiliyor. Bu durum, zaman tasarrufu sağlarken, belediyenin de iş yükünü azaltıyor.

Bolu Belediyesi’nde vezneler Cumartesi günü açık olacak… Vergi ödemelerinde 1. Taksit İçin Son Gün 31 Mayıs

Vergi mükelleflerine hatırlatma

Bolu Belediyesi, vergi mükelleflerine 1. taksit ödemeleri için son günün 31 Mayıs olduğunu hatırlatıyor. Bu tarihten sonra yapılacak ödemelerde gecikme faizi uygulanabileceği için, vatandaşların bu tarihe kadar ödemelerini gerçekleştirmeleri önem arz ediyor.

Ödeme seçenekleri ve kolaylıklar

Bolu Belediyesi, vatandaşların ödeme işlemlerini daha rahat yapabilmeleri için çeşitli seçenekler sunuyor. Kredi kartına taksit imkanı, posta çeki ile ödeme ve e-belediye uygulamaları bunlardan sadece birkaçı. Bu sayede, her vatandaş kendisine en uygun ödeme yöntemini seçerek işlemlerini tamamlayabiliyor.

Bolu Belediyesi’nde vezneler Cumartesi günü açık olacak… Vergi ödemelerinde 1. Taksit İçin Son Gün 31 Mayıs

Son gün uyarısı ve kolaylıklar

Bolu Belediyesi, vatandaşların vergi ödemelerini zamanında yapabilmeleri için çalışma saatlerinde düzenleme yaparak büyük bir kolaylık sağladı. Hem hafta sonu hem de hafta içi genişletilmiş saatlerde hizmet veren vezneler, vatandaşların vergi borçlarını sorunsuz bir şekilde ödemelerine imkan tanıyor. Vergi ödemelerini internet üzerinden yapmak isteyenler için ise e-belediye uygulamaları büyük bir kolaylık sağlıyor.

# Çevre, Bolu Belediyesi, belediye, vergi, Emlak

25 May 2024 - 01:00 Bolu- Güncel

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