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Boluspor Başkanı Savaş Abak resmen açıkladı: Başkanlığı bırakıyor!

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Boluspor'da büyük değişim! Başkan Savaş Abak, haziran ayının sonunda görevini bırakacağını açıkladı. Kulübün mali zorluklarını aşmanın yolunun şirketleşmeden geçtiğini belirten Abak, yeni başkan adaylarına çağrıda bulundu.

Boluspor Başkanı Savaş Abak resmen açıkladı: Başkanlığı bırakıyor! mask
Boluspor Başkanı Savaş Abak resmen açıkladı: Başkanlığı bırakıyor!
Boluspor Başkanı Savaş Abak resmen açıkladı: Başkanlığı bırakıyor!
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Haziran ayının sonunda olağanüstü kongreye hazırlanan Boluspor’da Başkan Savaş Abak, görevini bırakacağını açıkladı. Abak, kulübün mali zorluklarını aşmanın yolunun şirketleşmeden geçtiğini belirterek, "Artık yapmayacağım, sağlığımdan olacağım" dedi.

Boluspor Başkanı Savaş Abak resmen açıkladı: Başkanlığı bırakıyor!

Boluspor'un yükselişi ve mücadeleleri

2007-2008 sezonunda 1. Lig’e çıkan Boluspor, 17 yıldır Trendyol 1. Lig’de mücadele ediyor. Bu sezon ligi 7. sırada tamamlayan Boluspor, play-off’a yükselerek çeyrek finalde Bodrumspor’a 2-0 yenildi. 2022 yılında göreve gelen Başkan Savaş Abak, haziran sonunda yapılması planlanan olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıkladı.

Boluspor Başkanı Savaş Abak resmen açıkladı: Başkanlığı bırakıyor!

Mali zorluklar ve şirketleşme ihtiyacı

Geçmiş dönem borçlarından 35 dosyayı kapattıklarını belirten Abak, artık yönetim kurulu üyelerinin ve kendisinin yıprandığını dile getirdi. Bolulu vatandaşlar ve iş insanlarından yeterli desteği alamadıklarını ifade eden Abak, kulübün gelir-gider dengesine göre tek çıkar yolunun şirketleşme olduğunu vurguladı.

Boluspor Başkanı Savaş Abak resmen açıkladı: Başkanlığı bırakıyor!

Olağanüstü kongre kararı

Kesinlikle kongrede aday olmayacağını belirten Abak, "Bu şerefli görevde bulunduğumuz her gün ileride keşke dememek adına elimizden geleni, en iyisini yönetim kurulu ile yapmaya gayret ettik. Haziran sonunda veya temmuzun ilk haftasında kongre yapacağım. Mayıstaki, hazirandaki tüm borçları ödeyeceğim. Futbolcuların alacağını ödeyeceğim. Bizden herhangi bir sıkıntı olmasın" dedi.

Başkanlık için çağrı

Abak, "Gelen arkadaş cebine 4 milyon Euro’yu koyacak. Boluspor Kulübü'nün anayasası olması, bir planı olmak zorunda. Böyle gelgitlerle kulüp yönetilmez. Biraz da enerjisi olan, biraz da parası olan inşallah bir yönetim kurulu ve başkan gelir ki Boluspor daima yaşasın" diyerek yeni başkan adaylarına çağrıda bulundu.

Şirketleşme çözümü

Başkan Abak, "Kurtuluş belli, yapılsın şirket. Boluspor’u çok seven 20 iş insanı, aralarından başkan seçsinler. Herkes birer milyon Euro versin. Hoca var, takım var, yapalım ilave çıkalım önümüzdeki sene Süper Lig'e" diyerek şirketleşmenin önemini vurguladı.

Geleceğe yönelik endişeler

Abak, "Sağlığımdan olacağım. Çünkü eşimi dostumu da üzüyorum. Bıktım insanlardan, yoruldum artık insanlardan. Bu takım artık play-off oynamaya alıştı. Biz buraya bu kadar yatırım yaptık. Artık bizden sonra kim gelirse buranın üstüne bir tuğla koymak zorunda. Olmuyor mu? 3 yıl sonra herkes BAL'da Boluspor’u seyreder" diyerek geleceğe yönelik endişelerini paylaştı.

# gelir, VAR

24 May 2024 - 23:02 Bolu- Spor

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