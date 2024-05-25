- Güncel

BAİBÜ'nün gururu Büşra Turgay, 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışmasında Türkiye birincisi oldu!

ABONE OL Google News Sayfamız

BAİBÜ öğrencisi Büşra Turgay, 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışmasında birinci oldu. Rektör Prof. Dr. Alişarlı, ödül kazanan projeye üniversite olarak destek vereceklerini belirtti.

BAİBÜ'nün gururu Büşra Turgay, 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışmasında Türkiye birincisi oldu! mask
BAİBÜ'nün gururu Büşra Turgay, 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışmasında Türkiye birincisi oldu!
BAİBÜ'nün gururu Büşra Turgay, 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışmasında Türkiye birincisi oldu!
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Hak-İş Konfederasyonu iş birliğiyle düzenlenen 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışmasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Büşra Turgay, “21. Yüzyılda Mavi Yakalı Kadınlar İçin Dijital Vatandaşlık Bilincinin ve Dijital Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması” başlıklı projesiyle büyük bir başarıya imza atarak Türkiye birincisi oldu.

BAİBÜ'nün gururu Büşra Turgay, 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışmasında Türkiye birincisi oldu!

Büşra Turgay'a Büyük Ödül ve Staj İmkânı

Türkiye çapında birçok projenin katıldığı yarışmada, BAİBÜ Kariyer Merkezi Öğretim Görevlisi Murat Er’in danışmanlığını üstlendiği ve Hukuk Fakültesi öğrencisi Figen Durak’ın destek verdiği projeyle Büşra Turgay, 25.000 TL ödülün yanı sıra Hak-İş Konfederasyonu’nda staj yapma fırsatı elde etti. Yarışmada dereceye giren diğer projelere de çeşitli ödüller verildi.

BAİBÜ'nün gururu Büşra Turgay, 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışmasında Türkiye birincisi oldu!

Törende Teşekkür Konuşması

Yarışmanın ödül töreninde konuşan Büşra Turgay, proje sürecinde desteklerini esirgemeyen BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, proje danışmanı Öğr. Gör. Murat Er, Figen Durak ve tüm idari ve akademik personele teşekkür etti. Turgay’ın bu anlamlı konuşması, katılımcılardan büyük alkış aldı.

BAİBÜ'nün gururu Büşra Turgay, 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışmasında Türkiye birincisi oldu!

Rektör Prof. Dr. Alişarlı'dan Tebrik ve Destek Sözü

Büşra Turgay, Öğr. Gör. Murat Er ve Figen Durak, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’yı makamında ziyaret ederek proje hakkında detaylı bilgi verdiler. Rektör Alişarlı, bu büyük başarıyı elde eden öğrenciyi ve proje ekibini tebrik etti. Ayrıca, projenin toplumumuzun ihtiyaçlarına yönelik önemli bir alana hitap ettiğini belirterek, BAİBÜ olarak projenin hayata geçirilmesinde her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.BAİBÜ'nün gururu Büşra Turgay, 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışmasında Türkiye birincisi oldu!

# Türkiye, destek, İZZET BAYSAL

25 May 2024 - 19:13 Bolu- Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

RW DEN BAHÇELİEVLERDE SATILIK DAİRE

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE GÜNEY BATI CEPHELİ DÜKKAN ÜZERİ 120 M2 KULLANIM ALANLI ÇİFT KAPALI BALKONLU ORTAK KAPALI GARAJLI DEPOLU DAİREMİZ SATI...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK KÖŞE PARSEL

YUKARISOKU MAHALLESİNDE ARÇELİK YOLUNA YAKIN KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI 919 M2 İKİZ,AYRI VİLLA VE MÜSTAKİL EV YAPIMINA UYGUN OLAN ARSAMIZ SATILIKT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN MERKEZDE SATILIK KÖŞEBAŞI ARSA

ÇIKINLAR MAHALLESİNDE 536 M2 GÜNEYDOĞU CEPHELİ KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI E5 YAKINI ARSAMIZ SATILIKTIR DETAYLAR İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ... İŞLETM...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN DAĞKENTTE SATILIK

DAĞKENT MAHALLESİNDE 9+2 B-TİPİ 331 M2 ARSASI OLAN ÖN VE ARKA BAHÇESİ MEVCUT OLAN İÇ DİZAYNI YAPILI SPOD,LED AYDINLATMALI ÇİFT MUTFAKLI ÇİFT B...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN ARA KAT SATILIK DAİRE

SAĞLIK MAHALLESİNDE ARA KAT 2+1 KUZEY DOĞU YOL CEPHELİ KALİTELİ VE KULLANIŞLI DAİREMİZ SATILIKTIR PAZARLIK PAYI VARDIR DETAYLAR İÇİN ARAYINIZ.....

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Rw&#039;den kültürde bulvar ve park cepheli arakat 3+1

realty world emlak dünyasının güvenilir markası kültür mahallesinde 3+1 110m2 batıdan park cepheli kuzeyden bulvar cepheli cepheleri kampanma...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN BAHÇELİEVLERDE CADDE ÜSTÜNDE DÜKKAN

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE MUZAFFER IŞIN CADDESİ ÜZERİNDE 120M2 DOĞU CEPHELİ YAYA SÜRĶÜLASYONU YOĞUNDUR

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLDTEN BEŞKAVAKLARDA GENİŞ GÜNEY DOĞU 3+1

BEŞKAVAKLAR MAHALLESİNDE 3+1 145M2 BRÜT 130M2 NET GÜNEY DOĞU CEPHELERİ AÇIK 3 KATLI BİNANIN 3. KATI KULLANIŞLI GENİŞ MERKEZİ SAĞLIK OCA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN KÜLTÜRDE GÜNEY BATI CEPHE SİTE İÇİNDE 3+1

KÜLTÜR MAHALLESİNDE GÜNEY BATI DOĞU CEPHELİ 130M2 BRÜT 120M2 NET 3+1 ORTAK GARAJ VE SİTE İÇİ AÇIK PARK BATIDAN KANAL YOLU CEPHELİ MERKE...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Bahçelievler&#039;de 60 m2 Dükkan/Ofis, Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Bahçelievler Mahallesi&#039;nde 50. Yıl ortaokuluna komşu Dükka...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL