Bolu’da bir koyun seferde beşiz doğurdu

Mudurnu ilçesine bağlı Hacımusalar köyünde Sami Açıkgöz hobi olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor. 60 yaşındaki Açıkgöz akşam saatlerinde işten geldiğinde ahırında baktığı hamile olan koyunun beşiz doğurduğunu görünce hayrete düştü. Balıkesir bölgesine ait bir cins koyunun beşiz doğurmasıyla Açıkgöz ailesi sevince boğuldu.
İlk defa beşiz doğuran koyun gördüğünü söyleyen Sami Açıkgöz, “Biz hobi olarak yapıyoruz. 60 yaşına girdim ben ilk defa beşiz doğuran gördüm. Çocuklarım da çok sevindi. Oğlum dün akşamdan beri arıyor, ‘koyun nasıl oldu?’ diye. Hemen alıştılar biberonla beslemeye. Bu bölgede beşiz doğuran hayvan nadir görülür” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.