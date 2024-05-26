Zonguldak Kömürspor, Boluspor taraftarlarına sesleniyor!

Zonguldak Kömürspor tribün liderleri Miraç Balcı ve Taner Arslantürk, kamuoyunda "Büyük Zonguldak Yürüyüşü" olarak adlandırılan protesto yürüyüşü için hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün saat 15.00'te başlayacak olan yürüyüşte, TFF'nin 'şike' iddiaları nedeniyle inceleme başlattığı Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili sürecin uzamasına tepki gösterilecek. Tribün liderleri, futbolun birleştirici gücünü vurgulayarak, tüm taraftarları bu önemli yürüyüşte bir araya gelmeye davet etti.

Bölge takımlarına destek çağrısı

Balcı ve Arslantürk, komşu il takımları olan Bartınspor, Karabük İdmanyurdu ve Boluspor taraftarlarına da destek çağrısında bulundu. "Zonguldak Kömürspor’umuz büyük bir haksızlığa uğruyor. Şike olduğu aşikar olan ve herkesin dile getirdiği Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçı ile ilgili Etik Kurulu hala bir açıklama yapmadı. Biz de haksızlığa uğradığımızı bir kez daha dile getirmek için büyük bir yürüyüş düzenleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Boluspor taraftarlarına çağrı

Tribün liderleri, yürüyüşe geniş bir katılım beklediklerini belirtti. "Tüm ilçe, belde, mahalle, köylerdeki cefakar taraftarımızı bekliyoruz. Ayrım olmadan tüm siyasiler, bürokratlar, resmi kurum ve kuruluş müdürleri ve çalışanları, sivil toplum örgütleri, dernekler, 7’den 70’e herkesi bekliyoruz. Buradan bir çağrımız da komşu illerimiz Bartın, Karabük ve Boluspor taraftarlarına olacak. Gelin, bu haklı davamızda bizim yanımızda olun. Tüm Batı Karadeniz birlik ve beraberlik içinde olalım. Bugün sizin de başınıza bir haksızlık geldiğinde biz de sizin yanınızda oluruz."

Bugün meydanlarda buluşalım

Tribün liderleri, Pazar günü saat 15.00'te başlayacak yürüyüş için tüm taraftarları ve bölge halkını meydanlarda buluşmaya davet ediyor. "Birlikte güçlü olduğumuzu göstermenin zamanı geldi. Haksızlığa karşı sesimizi duyurmak için herkesin katılımını bekliyoruz. Futbolun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyacağız." dedi.