Motor kısmından alev alan cip, sürücüsünün müdahalesiyle yanmaktan kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 JY 100 plakalı Nissan marka cip, Aşağıkuldan köyü mevkiinde motor kısmından alev aldı. Aracının yandığını fark eden sürücü, cipi emniyet şeridine park etti. Araçta bulunan yangın tüpüyle sürücü, alevlere müdahale etti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Vatandaş tarafından söndürülen araç yangınının ardından itfaiye ekipleri tarafından araçta gerekli kontroller yapıldı. Cipin motor kısmında maddi hasar meydana geldi.