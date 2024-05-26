Motor kısmından alev alan cip, sürücüsünün müdahalesiyle yanmaktan kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 JY 100 plakalı Nissan marka cip, Aşağıkuldan köyü mevkiinde motor kısmından alev aldı. Aracının yandığını fark eden sürücü, cipi emniyet şeridine park etti. Araçta bulunan yangın tüpüyle sürücü, alevlere müdahale etti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Vatandaş tarafından söndürülen araç yangınının ardından itfaiye ekipleri tarafından araçta gerekli kontroller yapıldı. Cipin motor kısmında maddi hasar meydana geldi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.